江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

記者孟育民／台北報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注，龔美富已請辭三立資深副總一職，電視台也委任律師全面調查相關性平事件。為此，陶晶瑩在節目中討論到江祖平事件，表示現在女性對於身體自主權都很明白，說不要就是不要，但她點出心中疑問，「父親請辭了，那犯錯的人呢？」

▲陶晶瑩談江祖平事件。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩9日在節目《陶色新聞》中討論江祖平事件，坦言看見龔美富請辭時，心中感到疑惑，「從頭到尾都沒看見當事人，所以目前為止他覺得不需要道歉？他已經25歲了，已經成年了，做的事情本來就要負責，火燒上來第一個看到的是爸爸辭職，這很東方價值觀，都沒有覺得孩子成長了，有時候在外面的情況，爸媽不會知道。」

▲陶晶瑩認為當事人應該要出面。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）



衛福部保護司長張秀鴛稱「透過媒體公審沒那麼恰當」，對此陶晶瑩則說：「我覺得衛福部可能不知道什麼叫『#MeToo』真正的含義。不能說公審一定對，但這是#MeToo運動，藉由受害者接二連三的發聲，這就是#MeToo的精神。」





▲江祖平指控龔益霆，事件持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

而也有網友認為，此事件演藝圈聲援江祖平的聲音很少，陶晶瑩提到之前跟意見領袖聊過，有時候收到了私訊，但受害者不願意出面，即便有律師保護，仍會害怕被網友攻擊，「實質上最有用的還是受害者可以團結起來，然後大家不要攻擊受害者，但我覺得很難。」

