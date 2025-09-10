韓大咖女星涉違法！　經紀公司開3年「竟沒登記」

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名音樂劇演員玉珠鉉（옥주현）過去因捲入「選角介入爭議」曾公開喊話「自己很坦蕩」，不過近期卻被爆料多年來經營的經紀公司並未依《大眾文化藝術產業發展法》完成合法登記，恐涉違法。

▲玉珠鉉涉嫌違法經營經紀公司。（圖／翻攝自Instagram／o._.julia）



據韓媒報導，玉珠鉉現所屬的TOI Entertainment，以及她在2022年設立的一人企劃公司Title Role，均未註冊為大眾文化藝術企劃業者。值得注意的是，曾與她一同捲入選角風波的音樂劇演員李智惠，仍在Title Role名單中掛名監察。

依照韓國相關法規，法人或超過1人的個人事業者若要從事演藝企劃業務，必須完成登記。若無登記便從事經營，不僅可能面臨2年以下有期徒刑或韓幣2000萬元（約台幣50萬元）以下罰金，其間簽訂的所有合約也將被視為違法，並可能遭停業處分。若未及時申報變更或停業，亦可能被處以最高500萬韓元罰鍰。

法律專家指出，這項法規已實施逾10年，難以以「疏忽或不知情」作為理由規避責任，若持續未登記經營，將導致地下市場擴張，破壞演藝圈的透明與公平性。對於此事，玉珠鉉所屬公司解釋，是因為「負責人更換，導致相關程序遺漏」，並強調目前正在進一步確認與補辦。