網友留言怒嗆：給我小心點　三立台八女星「怕被認出」變裝出門！

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情持續升溫，演員岳虹在劇中飾演大集團董事長「蕭秀春」，霸道、強勢又自私，為了利益什麼都做得出來，將母親的控制慾與冷酷表現得淋漓盡致。播出後引發網友熱烈討論，雖然角色惡名昭彰，但岳虹精湛的演技卻獲得大批觀眾一致讚賞，甚至有人直呼「她的氣場太強，看得好過癮！」

▲岳虹（左）在《百味人生》飾演惡角「蕭秀春」。（圖／三立提供）

岳虹笑說，這個角色對她來說不僅是一大挑戰，更是一場體能與情緒的考驗「每一場戲幾乎都在吵架，動不動就情緒爆炸，演完常常覺得全身虛脫，真的像是用盡全力在表演。有時候吵架戲接連拍，結束時腦袋一片空白，甚至感覺快要中風。」

不僅如此，岳虹也透露隨著劇情推進，自己會逐漸改變演繹方式，不再以大吼大叫表現，而是轉向壓抑、陰沉、帶有笑面虎的冷靜氣場「這樣反而更有壓迫感。」

然而，「蕭秀春」的惡毒與現實生活中的岳虹相距甚遠，她坦言角色行為時常踩到自己道德底線，她說「我本身很講求人道、天道兩全，平時沒事就會靜坐，或是寫一些心靈小語分享，提醒自己夢想不要大過實力，做事量力而為。」她笑言演戲多年早就懂得「戲劇歸戲劇，生活歸生活」，只有先突破心境，才能將反派詮釋到位。

反派角色引發觀眾強烈反應，網友一方面讚岳虹「演技炸裂」，另一方面也對角色恨得牙癢癢。岳虹透露因為角色太討人厭，自己出門買便當時都會戴上口罩，怕被認出來。她也哭笑不得地分享，才播出幾集，就有觀眾在她臉書留言威脅「如果妳敢設計李睿紳，就給我小心一點！」讓她直呼不可思議「真的太入戲了！怎麼會有人把戲劇當真呢？」

雖然角色招人恨，但岳虹自己也覺得「壞得過癮」，直呼「演反派其實很爽，因為台詞多、情緒大，還能盡情釋放能量。」她笑說，這檔戲拍得辛苦卻也享受，尤其角色身份是集團董事長，造型華麗大方「每天都能漂漂亮亮出場，至少在外型上很有格調，這是唯一的慰藉。」