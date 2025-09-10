奶奶病危！小表姐「智能障礙無法理解」仍開心遊玩　導演邊哭邊紀錄

記者蕭采薇／台北報導

公視「觀點短片展」邁入第十五屆，9日舉辦首映會，五部作品聚焦夢想、親情與生死等多元題材。其中《阿姨家》導演陳虹汝，紀錄年過七旬的阿姨，依然與姨丈照料著三位早已成年的子女，尤其是患有輕度智能障礙的小女兒。其中一段更是令她邊哭邊拍攝。

▲（左起）《追風者》導演周禹丞、《無名》導演楊承澔、《遊走族的肖像畫》導演張筱榕、《哥哥死後去了哪裡》導演陳俊維、《阿姨家》導演陳虹汝。（圖／公視提供）

陳虹汝的《阿姨家》，紀錄阿姨每日虔誠地向媽祖「祈求孩子聽話，祈求一家圓滿。」拍攝源起，來自阿姨的一句扣問，「這個家怎麼會變成這樣？是不是我做錯了什麼？」陳虹汝更回憶，在拍攝阿姨一家至韓國旅遊時，接獲奶奶病危的消息，而患有輕度智能障礙的小表姊無法理解失去親人的心情仍開心遊玩，讓陳虹汝邊哭邊紀錄下當下複雜的心情與畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿姨家》紀錄女性在傳統家庭的羈絆。（圖／公視提供）



《追風者》描繪兩位三十歲外送員小齊與阿源，在都市街頭穿梭的日與夜。小齊為了還四百萬的債而拼命跑單，每天工作14-15小時，持續五年重複的日子。源身無一技之長卻滿腔熱血，是名列前茅的優秀外送員，希望能脫離外送圈、開店創業，擺脫貧困人生。導演周禹丞坦言，為了避免打擾外送員工作，周禹丞坦言必須保持機動性，邊騎車邊拍攝，過程危險又辛苦，在在考驗了自己的應變能力與騎車技術。

▲《追風者》描繪三十歲外送員的飄泊心聲。（圖／公視提供）

《哥哥死後去了哪裡》導演陳俊維的哥哥在2013年病逝，爸媽為了後事安排與骨灰安置問題，幾度意見相左、陷入冷戰。十多年後，陳俊維決定用鏡頭追蹤「哥哥死後去了哪裡」？他拜訪了修習過能量風水課程的陳小姐、提供「與往生者占卜溝通」服務的郭老師、太子爺的乩身林大哥等「專業人士」，過程趣味橫生又透著懸念。陳俊維用輕鬆幽默口吻，帶出世俗生死觀與家庭情感。陳俊維坦言完成拍攝後，最大的改變是與家人間的相處，父母雙方願意「開口講話」、更大方地表達自己內心的想法。

▲《哥哥死後去了哪裡》追尋已逝至親的記憶。（圖／公視提供）

《遊走族的肖像畫》以患有思覺失調症的姊姊為核心，導演張筱榕翻閱其日記、塗鴉與舊影像，拼貼其思想、重建其記憶。透過詩意影像與動畫轉譯，展現疾病之外的個體世界與深刻的家庭情感。「姊姊的語言是另一種感知世界的方式。她面對孤獨與病痛，仍保有對家的渴望與愛。」張筱榕希望藉由鏡頭，重現/拼貼姐姐的今昔樣貌與內心世界。張筱榕完成拍攝後不久，相信孫女有天會好起來的阿嬤不幸車禍意外過世，而這些無法回到過去的畫面，也讓這部片更有重量，讓他重新思考生命的力量與意義。

▲《遊走族的肖像畫》重現思覺失調症家人的內心世界。（圖／公視提供）

《無名》以新店山區一處面臨拆遷的亂葬崗為故事背景，運用黑白影像與虛構旁白交錯，講述一名日本女子等待丈夫歸來的靈魂記憶。導演楊承澔分享創作理念：「這座山承載無數人的記憶，遷離的時刻將至，沉睡的痕跡逐一被喚醒。每個人都是記憶的守護者，默默保存那些不願遺忘的過去。」楊承澔猶記在山區拍攝時，被感染登革熱，花了一個月的時間住院治療，後來拍攝地也因此被封山無法繼續紀錄，差點交不出片子，所以事後便至廟宇收驚、祭拜，是非常難忘的過程。

▲《無名》以亂葬崗遷移為故事背景的詩意創作。（圖／公視提供）

公視「2025觀點短片展」上集將於9月11日晚間十點，播出《追風者》、《阿姨家》、《哥哥死後去了哪裡》，下集則於9月18日晚間十點，播出《遊走族的肖像畫》及《無名》，影音平台公視+同步上架，邀請大家共同感受紀錄片新秀所刻畫的夢想、親情與生死悸動。