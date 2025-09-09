周湯豪瘦成最帥學長！　認了是大I人「超怕被女生搭訕」

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪將推出睽違3年多的全新專輯《LOVE RAGE HOPE》，今（9日）出席電台活動，他先前為了發片及演唱會，一個多月內瘦了4、5公斤，他表示自己白天幾乎可以不用吃任何東西，直到晚餐才吃蛋、青菜等簡單的食物，原本喜愛的精緻澱粉也盡量少吃，再加上一週三、四次的網球和慢跑，才瘦身成功。

▲▼周湯豪瘦了4、5公斤。（圖／記者湯興漢攝）

不過他擔心自己看起來沒有瘦，還爆料媽媽比莉過了很久才發現他瘦了，因此頻頻問媒體：「我真的看起來有瘦嗎？」相當逗趣，周湯豪也說希望自己能再瘦個2、3公斤。

新歌〈我的i〉他穿上帥氣制服彈吉他，被封「最帥學長」，歌曲則以自己「I人性格」取諧音名稱，他自曝：「我很久沒做訪問，像今天這種訪問我都會希望能不要就不要。」朋友也很難約他出去，若真的有必須去的大型場合，也頂多去打聲招呼，待個五分鐘就立刻閃人，「不然我會覺得很累、很痛苦。」不過在舞台上則是完全相反，笑說因為把能量都留在舞台上。

▲周湯豪自爆是大I人。（圖／記者湯興漢攝）

周湯豪坦言以前確實也因為這樣被誤會難搞，「好險現在有E人、I人的概念，現在大家也都知道我是怎樣的人，習慣了。」自承已經單身許久的他，也說若遇到有女生熱情主動來找他搭話會很害怕，「女生應該會覺得我很無聊，容易尷尬，我還沒有遇到可以改變我的人，我對感情的憧憬就是會不會讓我變一個人。」目前只想專注在工作上，以及即將在9月19日起展開的久違live house演唱會。