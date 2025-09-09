10億女星太霸氣！　釋出「北市蛋黃區600坪上億房產」做公益

記者蔡琛儀／台北報導

「財富女神」王宥忻宣布釋出價值上億元，台北市八德路蛋黃區600坪黃金地段，親手籌備「台灣愛物王公益協會」，打造二手物資平台、公益展場與明星二手專區，喊話要成為全台最具話題的公益地標。

▲ 王宥忻宣布釋出價值上億元，台北市八德路蛋黃區600坪黃金地段。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

她以「每一件物品都有故事」為精神核心，強調真正的公益不只是捐贈，而是讓資源找到新主人，讓分享力量成為社會養分。協會秉持「珍惜物品、分享愛心、共創價值」宗旨，推動「斷捨離公益」理念。

600坪基地將規劃二手衣物專區、明星二手區，並設有共享辦公室與展場，讓公益團體、志工與社區組織能在此交流合作。從設計到規劃，都圍繞著「共享」與「共好」的理念。

▲ 王宥忻和翁承旭感情甜蜜。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

談到家庭，她笑稱兒子的幽默感近日在TikTok成了「流量密碼」，帶給家人與觀眾快樂，「我覺得很棒，他懂得展現自我價值，能帶給家人快樂，也能帶給觀眾喜悅，這本身就是一種公益。」至於夫妻生活，她也甜蜜分享：「下雨天和另一半一起濕身，就是最浪漫的時刻！」