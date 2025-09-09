《Voice3》權律結婚！　女方身分被爆「黃承言親妹」神似劉雨菲

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員權律於今年5月低調完婚，婚禮僅邀請家人與少數至親參加，消息一度保密到家，今（9日）被爆出，新娘正是女星黃承言的親妹妹黃知美，引發熱議。

▲權律結婚。（圖／翻攝自權律IG）



報導指出，黃知美早在9年前便曾與黃承言一同亮相節目《Follow Me 7》，並一同拍攝寫真，當時就因亮眼外貌被現場人員大讚是「優越的姐妹」，甚至有人形容她神似大陸女星劉亦菲。據悉，黃承言有兩位妹妹，分別是黃知美與2008年出生的黃秀雅，目前後者仍是未成年。

▲黃承言也是南韓演員。（圖／翻攝自黃承言IG）



權律與黃知美在5月24日於首爾某教會舉辦婚禮，全程以非公開形式進行，外界直到近日才得知女方身分。

權律自2007年透過電視劇《奔跑吧，鯖魚》出道後，接連出演《拜託小姐》、《對我說謊試試》、《Brain》、《我的女兒㥠榮》、《一起吃飯吧2》、《Voice 2》、《聯結》、《陪玩的女人》等劇，在電影《野獸男孩》、《鳴梁：怒海交鋒》、《朴烈：逆權年代》、《無間對決》中也有出色表現，展現多元演技實力。他去年離開合作多年的J Wide Company，近期簽入TEAMHOPE，與卞約翰、李荷妮、嚴泰九成為同門藝人，現在也將透過舞台劇《阿瑪迪斯》，迎來出道以來首次劇場演出，開啟全新挑戰。