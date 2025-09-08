李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清：完全不認識

記者蔡宜芳／綜合報導

味全龍啦啦隊副隊長李芷霖（霖霖）6月才因被爆向球星前男友林庭謙求償6000萬的「青春補償費」怒喊報警，8日再為近來遭瘋傳的聊天紀錄發聲澄清，直指網友刻意抹黑，強調相關對話紀錄與指控全屬捏造。

▲李芷霖近日被瘋傳私下罵李多慧。（圖／翻攝自Instagram／leelin0、le_dahye）

有Threads網友近日流出幾則對話紀錄，爆料李芷霖私底下說隊友李多慧的壞話，以及抱怨前男友林庭謙及其家人。對此，李芷霖發文直言：「與發文帳號完全不認識，這些對話從何而來？相信多數人已知該造謠造假抹黑者具有P圖製作假素材的能力。」

李芷霖指出，這些日子以來，無論是被指控「勒索6000萬」、「介入別人婚姻」、「霸凌」，或是最新的「假造對話紀錄罵多慧」，全都不是事實，「IG的對話紀錄，我相信也不會像造假的那樣對話框的間隔那麼不一致。」對於外界質疑，她也坦率表示，自己必須對球隊、球迷、粉絲、朋友負責，因此選擇再一次公開說明。

▲李芷霖今年風波不斷。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

李芷霖列出四大重點澄清，首先針對「當小三」一事，她鄭重否認介入他人婚姻，並表示：「從以前到現在，也從未有過任何真的人夫或真的元配出面指控過這樣的事，如過真有其事我願意承擔所有法律責任。」其次，她也未曾說過李多慧或其他成員的壞話，「我很清楚自己的位置與分寸，怎麼可能做這種事？」

第三，李芷霖指出，網友爆料的對話紀錄全部用Instagram，但她在現實生活中，和朋友主要用Line聯絡，「這些造假的痕跡一看就知道不合理。」最後，她強調家人也沒有騷擾過任何人，直言：「這個所謂被『騷擾』的人，到底是誰需要我們去騷擾呢？」

李芷霖無奈表示，不希望公共資源被這些惡意抹黑浪費，「這些攻擊確實讓我很痛苦很想放棄，但是我不會，我還是會努力撐下去，不會讓懷有惡意的人得逞。」

▲李芷霖澄清。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）