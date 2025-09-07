顏曉筠哭到癱軟！顫抖「挖土」嚇傻觀眾：這段不敢看

記者許逸群／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，飾演「芸菲」的演員顏曉筠，近期的演出更是引爆話題。她將角色從慈愛母親到精神崩潰的巨大反差，詮釋得淋漓盡致，尤其一場徒手挖土掩埋寶寶的戲碼，情感衝擊力道之強，讓網友紛紛哭喊「這段會不敢看怕哭到崩潰」、「顏曉筠演技爆發，雞皮疙瘩掉滿地！」

▲▼顏曉筠《好運來》精湛演出。（圖／民視提供）

最新劇情中，芸菲本沉浸在為人母的喜悅裡，溫柔地為寶寶餵奶、唱著搖籃曲，眼神中充滿母愛的柔光。然而，靜怡之死，過往的創傷記憶如潮水般襲來，讓她頭痛欲裂，強迫自己遺忘，陷入自我保護的沉溺。在恍惚之中，她甚至忽略了寶寶的安全。

顏曉筠精準地表現出角色內心的掙扎與痛苦。她從滿懷母愛的溫柔，到眼神逐漸變得空洞、迷惘，最後強忍著顫抖、用麻木的動作處理寶寶，每一個細節都透露出角色內心的巨大創傷。最震撼的莫過於她徒手挖土，在夜色中哽咽著將寶寶埋葬的畫面。

▲顏曉筠「挖土」畫面嚇傻觀眾。（圖／民視提供）

顏曉筠將這段從「快樂」到「崩潰」的極端情緒切換得天衣無縫，將芸菲的精神狀態詮釋得立體又駭人，要讓觀眾既心疼又感到不寒而慄，更為接下來的劇情發展感到無比期待。顏曉筠表示收工後仍無法抽離，哭到全身無力。坦言這是她演藝生涯中最大的挑戰之一。

「當下拍完埋寶寶那場戲，我整個人是癱軟的，哭到全身無力，連收工後都還無法完全抽離。」顏曉筠透露隔天醒來，想到這場戲還是忍不住鼻酸，痛徹心扉的感覺太真實，她也非常感謝導演和現場的工作人員，給了她很大的空間去發揮，也讓這場戲的情緒能被完整呈現。