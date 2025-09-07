三立請出王牌律師維護性平職場！　她曾替張清芳爭取16億贍養費

記者張筱涵／綜合報導

藝人江祖平日前踢爆三立電視資深副總龔美富之子龔益霆涉嫌性侵，事件引發社會高度關注。三立電視6日再度發表聲明，強調「對性騷擾零容忍」，並宣布已正式委任知名律師賴芳玉擔任外部公正人士，全面調查相關性平事件。

▲律師賴芳玉曾在《新聞挖挖哇》分享離婚官司判例。（圖／翻攝自YouTube）



賴芳玉是國內知名的家事法律專家，執業超過30年，現任普華商務法律事務所家事與高齡權益服務主持律師。她長年專注婦女權益與家庭法議題，曾多次受邀於談話節目《新聞挖挖哇》分享案例，被外界譽為「台灣最著名家事案件律師」。她經手的離婚案件遍及演藝圈，其中包括賈靜雯、金友莊、王靜瑩、于美人、柯以柔、何如芸等人，最為矚目的案例是協助張清芳爭取到16億元贍養費。

就三立6日聲明，三立總經理高明慧公開表示，公司對性騷擾採取「零容忍」立場，並強調「絕對與被害者站在一起」。為展現公正性，三立已正式委任律師賴芳玉作為外部調查人士，全面追查相關案件：「同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。」