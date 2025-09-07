《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

記者張筱涵／綜合報導

南韓新生代演員李彩玟憑《暴君的廚師》人氣急升，近期更在劇組收官派對上被捕捉到佩戴與公開戀愛中的演員女友柳多仁同款戒指，令兩人戀情再度成為話題。

▲李彩玟和柳多仁大方戴著情侶對戒。（圖／翻攝自韓網）



李彩玟原本是臨時加入劇組，頂替原男主角出演「暴君」一角，卻憑藉外貌與演技獲得觀眾肯定，成功帶動收視。雖是新人，他去年大方承認與柳多仁交往，如今更透過「情侶對戒」展現濃濃愛意，羨煞粉絲。

除了愛情順利，李彩玟的事業同樣迎來新進展。他與金秀賢所屬公司的合約到期後，已簽入邊佑錫所屬的 Baro Entertainment，外界看好他將有更寬廣的發展空間。

由李彩玟與林潤娥主演的《暴君的廚師》自8月底開播以來，收視一路走高，僅播到第4集就衝上11.1%，刷新今年tvN劇集最高紀錄，並成功登上Netflix全球電視劇集榜首，在多地進入前十名，展現強大吸引力。

▲李彩玟以《暴君的廚師》人氣提升。（圖／翻攝自《暴君的廚師》官網）



該劇改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述一名米其林三星主廚意外穿越到過去，與既殘暴又擁有絕對味覺的國王交鋒的故事，目前不僅在韓國熱播，更掀起海外觀眾追看熱潮。