「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

香港資深演員苑瓊丹（苑仔）入行逾四十年，以《唐伯虎點秋香》石榴姐或《九品芝麻官》龜婆最為台灣觀眾印象深刻，近年除拍戲之外，也涉足直播帶貨與多元投資，收入相當可觀，但也因為疫情碰上了難關。

▲苑瓊丹曾開一百間餐廳結果全倒了。（圖／翻攝自YouTube／冰姐的花樣人生）



苑瓊丹日前接受鍾慧冰（冰姐）YouTube頻道訪問，談及一路走來的創業失敗經驗，語氣中既有無奈也帶著豁達。她坦言，自己早年斥資上千萬成立生髮公司，如今已經維持17年，期間也曾大舉拓展飲食事業，最高峰時全港共有逾百間牛雜店，但最後仍因疫情衝擊，從百間收縮至全數結業。

苑瓊丹笑言「由一百間變成零間，有什麼奇怪？什麼事都可能發生」，雖然損失慘重，但她認為與其在原地抱怨，不如勇敢往前走，「這就是生存的道理」。談及經常面對投資失利，她大方表示自己「賠錢賠慣了」，甚至自我調侃「輸錢還沒被拖垮，那就是一種本事」，但強調背後靠的是不斷努力。

自己之所以熱衷於創業，苑瓊丹坦言是因為害怕被他人掌控，「我是一個很缺乏安全感的人，如果命脈掌握在別人手上，我會很恐慌，所以希望能靠自己掌握主導權。」隨著事業轉往內地發展，她透露吸引了不少投資方願意支持，甚至不必事事自掏腰包：「有人願意投資我，但我心裡有數，投資就是計劃好輸到哪一步，如果差不多了，就會適時收手。」