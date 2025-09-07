ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

張惠妹為林智勝停休「低調力挺」
好高騖遠的三大星座！
江祖平控高層兒性侵！三立再發聲明
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

龔益霆 江祖平 辛芷蕾 虞書欣 林智勝 張惠妹 李燕 周品均

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

記者張筱涵／綜合報導

香港資深演員苑瓊丹（苑仔）入行逾四十年，以《唐伯虎點秋香》石榴姐或《九品芝麻官》龜婆最為台灣觀眾印象深刻，近年除拍戲之外，也涉足直播帶貨與多元投資，收入相當可觀，但也因為疫情碰上了難關。

外送稿用　▲▼苑瓊丹,苑仔。（圖／翻攝自YouTube／冰姐的花樣人生）

▲苑瓊丹曾開一百間餐廳結果全倒了。（圖／翻攝自YouTube／冰姐的花樣人生）

苑瓊丹日前接受鍾慧冰（冰姐）YouTube頻道訪問，談及一路走來的創業失敗經驗，語氣中既有無奈也帶著豁達。她坦言，自己早年斥資上千萬成立生髮公司，如今已經維持17年，期間也曾大舉拓展飲食事業，最高峰時全港共有逾百間牛雜店，但最後仍因疫情衝擊，從百間收縮至全數結業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苑瓊丹笑言「由一百間變成零間，有什麼奇怪？什麼事都可能發生」，雖然損失慘重，但她認為與其在原地抱怨，不如勇敢往前走，「這就是生存的道理」。談及經常面對投資失利，她大方表示自己「賠錢賠慣了」，甚至自我調侃「輸錢還沒被拖垮，那就是一種本事」，但強調背後靠的是不斷努力。

自己之所以熱衷於創業，苑瓊丹坦言是因為害怕被他人掌控，「我是一個很缺乏安全感的人，如果命脈掌握在別人手上，我會很恐慌，所以希望能靠自己掌握主導權。」隨著事業轉往內地發展，她透露吸引了不少投資方願意支持，甚至不必事事自掏腰包：「有人願意投資我，但我心裡有數，投資就是計劃好輸到哪一步，如果差不多了，就會適時收手。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

苑瓊丹苑仔

推薦閱讀

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

4小時前

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

2小時前

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

16小時前

快訊／《如懿傳》嘉貴妃奪威尼斯影后！　辛芷蕾哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

快訊／《如懿傳》嘉貴妃奪威尼斯影后！　辛芷蕾哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

5小時前

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

19小時前

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

9/6 08:38

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

9/5 14:17

林智勝猛唱〈三天三夜〉跳到舞台快垮　張惠妹當場嚇壞：不要跳！　

林智勝猛唱〈三天三夜〉跳到舞台快垮　張惠妹當場嚇壞：不要跳！　

12小時前

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

1小時前

放假一半...張惠妹為林智勝緊急停休！　「低調力挺棒球」暖心幕後曝

放假一半...張惠妹為林智勝緊急停休！　「低調力挺棒球」暖心幕後曝

13小時前

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

21小時前

電商女王周品均挺江祖平！　昔嫁家暴男開轟：檢討被害人都是共犯

電商女王周品均挺江祖平！　昔嫁家暴男開轟：檢討被害人都是共犯

11小時前

熱門影音

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心

【神級還原】蕭敬騰為林智勝引退獻唱！ 完美致敬熊抱瞬間太用心
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆

黃子韜對徐藝洋「一見鍾情」 初次加好友就覺得：是未來老婆
當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！

張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉
蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

看更多

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

《96分鐘》片長不是96分鐘！觀眾「膀胱爆炸」　網急發警告：記得先去廁所

28分鐘前924

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞　揭背後勢力關係鏈

1小時前72

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

2小時前2

9月7日星座運勢／水瓶多體諒同事「財運轉旺」！　獅子座打動愛人芳心

2小時前323

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

3小時前22

蔡明亮《回家》威尼斯世界首映！金獅得主霸氣回歸　再獲費比西終身成就獎

3小時前32

連楊祐寧都嚇到腿軟！　親睹蔡思韵「深夜狂敲玻璃」：她真的好瘋！

3小時前0

專拍禁忌！《孽子》導演虞戡平、大馬名導張吉安　兩大「禁片王」會影迷

4小時前4

「金馬影后」賈靜雯當評審！　第47屆優良電影劇本公布入圍名單

4小時前1849

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累
    4小時前3645
  2. 李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝
    2小時前621
  3. 江祖平：我沒什麼好失去的
    16小時前7664
  4. 《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！
    5小時前209
  5. 虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：殺了我無數次
    19小時前245
  6. 江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎
    9/6 08:389689
  7. 學妹控龔益霆！噁男對話曝光
    9/5 14:176076
  8. 林智勝猛唱〈三天三夜〉張惠妹嚇壞
    12小時前30
  9. 「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」
    1小時前122
  10. 張惠妹為林智勝停休！　低調力挺棒球
    13小時前264
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合