連楊祐寧都嚇到腿軟！　親睹蔡思韵「深夜狂敲玻璃」：她真的好瘋！

記者蕭采薇／台北報導

正逢鬼月，中元節將至，孤魂野鬼徘徊遊走！2025恐怖靈異話題新作《泥娃娃》釋出正式預告，驚悚氛圍再升級，揭開恐怖童謠禁忌。蔡思韵力拚「新一代鬼后」，刀割胸口獻祭展現入魔演技，楊祐寧親眼目睹「孕妻」中邪，深夜失控狂敲玻璃門窗，平時膽子很大的他都坦言：「第一次有這種毛骨悚然被嚇到的感覺，她真的好可怕，好瘋！」

▲蔡思韵透過鏡子對自己露出詭異笑容，看久也感到背脊發涼。（圖／天予電影提供）

集合恐怖金獎大師攜手打造的新片《泥娃娃》，將於10月9日全台上映，劇情講述楊祐寧與蔡思韵飾演的一對夫妻，正準備迎接新生命到來，卻因家中出現一尊神秘且殘破的泥娃娃引發噩運，懷有身孕的蔡思韵開始產生變化，隨之而來一連串難以解釋的離奇事件。

▲楊祐寧（右）親見蔡思韵（左）中邪，半夜古怪行徑渾身發毛。（圖／天予電影提供）

最新預告將邪靈附身的壓迫感推到極致，開場便是蔡思韵「割胸血祭」的駭人場面，她說：「那場戲是她中邪後，身體被迫做出自殘，邪靈想要佔有她，但體內仍有一部分的自我在掙扎。」她直言，同時要呈現角色情緒崩裂，還要顧及下刀角度跟鏡頭位置，演起來真的很有「分裂感」，但最讓她背脊發涼的是，透過鏡子對自己露出詭異笑容，「看久了，好像現場真的多了一個蔡思韵，但她和我不同步，越想越毛。」

▲蔡思韵力拚「新一代鬼后」，刀割胸口獻祭展現入魔演技。（圖／天予電影提供）

楊祐寧回憶印象最深刻的一場戲，是他親眼目睹蔡思韵中邪後，瘋狂在房間外敲打玻璃門窗，他形容：「事前有想過很多種敲窗的方式，結果那一天正式要拍的時候，她開始發瘋敲窗戶，敲到我跟攝影師在裡面都覺得很害怕。」預告也揭示更多恐怖亮點，楊祐寧焦急追問：「我老婆要怎麼樣才能回來？」並閃過一幕，楊祐寧痛苦翻白眼的畫面，疑似也遭邪靈操控，泥娃娃的邪門血咒，誘使人們不斷餵食鮮血，彷彿一切即將失控。

▲楊祐寧家中遭遇離奇事件，妻子完全變了一個人，但他也快自身難保。（圖／天予電影提供）

預告也揭露更多豪華卡司，以及角色間複雜交錯的驚險命運。張軒睿反轉以往陽光形象，蓄鬍且少年白頭，一身充滿宗教風格的服裝，化身通靈驅魔人阿生，他一眼看出神秘泥娃娃背後有張專為封印厲鬼的古老「禁錮咒」，嚴厲警告：「有些厲鬼，一旦找到合適的軀體，就會把他變成自己的。」畫面伴隨陳為民被拖進窯爐、李冠毅慘遭無形力量扭斷手腳，詭譎氛圍讓人頭皮發麻。而最後一幕，郭雪芙雙眼被一塊紅布蒙住，準備透過宗教儀式窺探陰靈真相，也為劇情發展埋下未知伏筆，電影將於10月9日全台上映。

▲楊祐寧（左）為了查出怪事起因，找到跟神秘泥娃娃有關連的郭雪芙（右）。（圖／天予電影提供）