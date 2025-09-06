ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

虞書欣再爆霸凌6惡行！
亞洲「國家購買力」排行出爐！
夏和熙在台南突掛急診！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 龔益霆 坤達 吳鈴山 蕭敬騰 林智勝 壞特

林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化

記者吳睿慈／台北報導

「國民姐夫」AKIRA是人氣團體EXILE成員之一，他即將在週日登上台北小巨蛋舞台，並與師弟PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ帶來合作舞台。他6日剛抵台就接受台灣媒體聯訪，提及8月剛過完生日，妻子林志玲與3歲兒子趁著他熟睡之際，拿著親手製作的禮物送給他，兒子把最喜歡的玩具都放進袋子裡，超可愛的舉動，令在場媒體直呼「好可愛」。

▲AKIRA透露上個月生日，林志玲半夜拎3歲兒找爸爸。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲AKIRA透露上個月生日，林志玲半夜拎3歲兒送禮物。（圖／COME ON JKSSP提供）

AKIRA於6日剛抵達台灣，就馬上接受台灣媒體聯訪，被問及七夕情人節怎麼度過？他大笑：「我就知道會問這題！」已經相當適應台灣記者不按牌理出招的訪問模式，他分享，「平時像是情人節我會傳訊息給重要的人，有了家人後，一家三口一起度過情人節，那天剛好家裡附近有祭典，我們一起去了祭典。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化。（圖／COME ON JKSSP提供）

比起奢華的禮物，他認為跟家人相處更重要，「我會手作禮物或信給重要的人，傳遞自己的想法送給對方」，而他上個月剛過生日，回想當天靦腆地笑了一下，「今年的生日，在我睡覺的時候，老婆跟小孩拿了拿禮物過來，有特別裝飾一下袋子，裡面放滿兒子的玩具，他就是把自己最喜歡、最珍惜的東西給我」，但好笑的是，兒子送完他禮物後，就喊了聲「ok」，隨後馬上把玩具收回，超萌舉動聽得所有記者喊著「好可愛」。

有粉絲形容，AKIRA與林志玲像是《鬼滅之刃》裡炭治郎的爸媽，生出一個善良又堅強的炭治郎，AKIRA驚呼：「這個壓力有點大，炭治郎是很有名的動畫角色，我還是希望小孩是小孩，讓小孩自由成長。但我以後會跟孩子說，大家有這樣想喔。」

▲▼ 林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲AKIRA很想念台南美食。（圖／COME ON JKSSP提供）

AKIRA近期都在日本忙巡演、工作，他也很想念老婆家鄉台南的美食，「最近很久沒有吃到台南的食物，很想念台南的甜料理。」他對於擔仔麵很在行，驕傲地表示「是可以排進上位圈的味道喔」，工作人員豎起大拇指比讚，強調「我們吃過真的很好吃」。

▲▼ 林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲AKIRA提到今市隆二，表示小孩沒有過錯，還是很祝福他結婚生子。（圖／COME ON JKSSP提供）

前陣子同門師弟今市隆二出事，6日又宣布宣喜臨門結婚、生子，AKIRA擺起嚴肅的表情回應「前陣子他自己有很多事情，他也在反省了，面對自己的錯誤，對於給周遭添麻煩感到很抱歉，深刻在反省中，他也放棄了一個自己很喜歡的目標，就大型巡演演唱會，希望未來還可以獲得大家的肯定，我的想法也是希望有機會可以跟他一起站在舞台上。」至於雙喜臨門，AKIRA表示「我也是透過網路才得知，這是他的私人的事情，我想說的是，大家都是普通人，有了小孩是一件值得開心的事，出生的小孩沒有任何過錯與要負的責任。」

而他即將與師弟PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ帶來合作舞台，「身為前輩的緊張感是很重要的部分，點到點連結的方式，讓大家更認識LDH、放浪一族等。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

AKIRA

推薦閱讀

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

12小時前

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

8小時前

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲：該羞恥的是誰？

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲：該羞恥的是誰？

14小時前

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

9/5 14:17

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！　揭龔益霆侵犯細節哭了

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！　揭龔益霆侵犯細節哭了

9/5 15:42

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

4小時前

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」首揭內幕

9/5 11:56

《女人我最大》點名江祖平爭議事件 遭疑「檢討受害者」 TVBS發文道歉了

《女人我最大》點名江祖平爭議事件 遭疑「檢討受害者」 TVBS發文道歉了

6小時前

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

6小時前

江祖平遭龔益霆動粗！提分手絕不開門　「竟被打爆3洞」過程全都錄

江祖平遭龔益霆動粗！提分手絕不開門　「竟被打爆3洞」過程全都錄

9/5 15:25

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

9小時前

蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

20小時前

熱門影音

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！

張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
愛雅懷孕後曝「常情緒崩潰」 爆哭揭脆弱面：完全控制不住

愛雅懷孕後曝「常情緒崩潰」 爆哭揭脆弱面：完全控制不住
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

黃子韜跟醫生抱怨徐藝洋　愛吃垃圾食物「管了會被打」

黃子韜跟醫生抱怨徐藝洋　愛吃垃圾食物「管了會被打」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

銀赫見東海賣萌..嫌棄：不夠可愛　大推台灣蔥抓餅「大家快點再去吃」

銀赫見東海賣萌..嫌棄：不夠可愛　大推台灣蔥抓餅「大家快點再去吃」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前10

直擊／10年前I.O.I手燈竟現小巨蛋！　請夏嚇到：大家認識我嗎？

30分鐘前114

「微風女神」力挺江祖平！　PO文聲援：把羞恥還給加害者

39分鐘前0

直擊／NMIXX海嫄瘦到美貌升級！Lily場上說錯話　隊長傻眼：妳要怎辦

41分鐘前72

放假一半...張惠妹為林智勝緊急停休！　「低調力挺棒球」暖心幕後曝

58分鐘前10

張惠妹重返大巨蛋！　為林智勝苦練這首歌...4萬人嗨翻

1小時前1926

江祖平控高層兒性侵　三立再發聲明：絕對與被害者站在一起

1小時前0

「啦啦隊女神團」河智媛朴昭映　與李珠熙首次合體灑糖會粉絲！

1小時前10

瀧澤秀明密訪台灣！　旗下「寶藏團體」IMP.抵台300人接駕

2小時前10

日女偶像樹下自拍挑戰猜地點　「網秒肉搜破解」周邊地標曝光

2小時前0

林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎
    12小時前8686
  2. 百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」
    8小時前2611
  3. 演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲
    14小時前9423
  4. 學妹控龔益霆！噁男對話曝光
    9/5 14:176076
  5. 江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！
    9/5 15:422824
  6. 江祖平：我沒什麼好失去的
    4小時前5454
  7. 坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」
    9/5 11:56610
  8. 《女人我最大》點名江祖遭疑「檢討受害者」
    6小時前4820
  9. 虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：殺了我無數次
    6小時前164
  10. 江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞
    9/5 15:253617
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合