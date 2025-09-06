林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化

記者吳睿慈／台北報導

「國民姐夫」AKIRA是人氣團體EXILE成員之一，他即將在週日登上台北小巨蛋舞台，並與師弟PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ帶來合作舞台。他6日剛抵台就接受台灣媒體聯訪，提及8月剛過完生日，妻子林志玲與3歲兒子趁著他熟睡之際，拿著親手製作的禮物送給他，兒子把最喜歡的玩具都放進袋子裡，超可愛的舉動，令在場媒體直呼「好可愛」。

▲AKIRA透露上個月生日，林志玲半夜拎3歲兒送禮物。（圖／COME ON JKSSP提供）



AKIRA於6日剛抵達台灣，就馬上接受台灣媒體聯訪，被問及七夕情人節怎麼度過？他大笑：「我就知道會問這題！」已經相當適應台灣記者不按牌理出招的訪問模式，他分享，「平時像是情人節我會傳訊息給重要的人，有了家人後，一家三口一起度過情人節，那天剛好家裡附近有祭典，我們一起去了祭典。」

▲AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化。（圖／COME ON JKSSP提供）



比起奢華的禮物，他認為跟家人相處更重要，「我會手作禮物或信給重要的人，傳遞自己的想法送給對方」，而他上個月剛過生日，回想當天靦腆地笑了一下，「今年的生日，在我睡覺的時候，老婆跟小孩拿了拿禮物過來，有特別裝飾一下袋子，裡面放滿兒子的玩具，他就是把自己最喜歡、最珍惜的東西給我」，但好笑的是，兒子送完他禮物後，就喊了聲「ok」，隨後馬上把玩具收回，超萌舉動聽得所有記者喊著「好可愛」。

有粉絲形容，AKIRA與林志玲像是《鬼滅之刃》裡炭治郎的爸媽，生出一個善良又堅強的炭治郎，AKIRA驚呼：「這個壓力有點大，炭治郎是很有名的動畫角色，我還是希望小孩是小孩，讓小孩自由成長。但我以後會跟孩子說，大家有這樣想喔。」

▲AKIRA很想念台南美食。（圖／COME ON JKSSP提供）



AKIRA近期都在日本忙巡演、工作，他也很想念老婆家鄉台南的美食，「最近很久沒有吃到台南的食物，很想念台南的甜料理。」他對於擔仔麵很在行，驕傲地表示「是可以排進上位圈的味道喔」，工作人員豎起大拇指比讚，強調「我們吃過真的很好吃」。

▲AKIRA提到今市隆二，表示小孩沒有過錯，還是很祝福他結婚生子。（圖／COME ON JKSSP提供）



前陣子同門師弟今市隆二出事，6日又宣布宣喜臨門結婚、生子，AKIRA擺起嚴肅的表情回應「前陣子他自己有很多事情，他也在反省了，面對自己的錯誤，對於給周遭添麻煩感到很抱歉，深刻在反省中，他也放棄了一個自己很喜歡的目標，就大型巡演演唱會，希望未來還可以獲得大家的肯定，我的想法也是希望有機會可以跟他一起站在舞台上。」至於雙喜臨門，AKIRA表示「我也是透過網路才得知，這是他的私人的事情，我想說的是，大家都是普通人，有了小孩是一件值得開心的事，出生的小孩沒有任何過錯與要負的責任。」

而他即將與師弟PSYCHIC FEVER、BALLISTIK BOYZ帶來合作舞台，「身為前輩的緊張感是很重要的部分，點到點連結的方式，讓大家更認識LDH、放浪一族等。」