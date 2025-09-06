龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

記者蕭采薇／台北報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆，以兩人交往之名卻疑似下藥性侵，並偷拍，引起大批網友聲援。部落客「花花」在社群透露，她和江祖平有通上電話，並問對方「你為什麼這麼勇敢？」而江祖平則回覆：「因為我沒什麼好失去的！」

▲江祖平勇敢說出自己經歷，獲得大批網友聲援。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

部落客「花花」在社群透露，江祖平在通話中堅定的表示：「我不怕失去什麼！」、「我要保護那些人，那些相信我告訴我她們經歷的人！所以我只能自己站出來！」讓花花感慨，這樣的故事，每個人都多少曾聽過身邊親友發生，「這不是『她的問題』，而是『我們所有女人的集體經驗』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

花花更指出，對方試圖把風向帶到：「我們交往過，她只是愛而不得在發瘋。」她直批：「更真是笑死人請問交往過跟性侵有衝突嗎？」而江祖平也轉發這則貼文，不少粉絲都湧入鼓勵，紛紛表示事件不能沉，「勇敢站出來真的不容易。」

▲江祖平在通話中表示「我沒什麼好失去的」。（圖／翻攝自Threads）

此外，江祖平也表示，收到不少龔益霆事件的其他受害人，也向她訴說自己的經歷。才剛說完自己是老花眼才和對方交往的她，再次氣憤表示：「感謝大家提供這麼多，原來……牠從小就這樣……我是真的眼瞎。」

▲江祖平表示自己眼瞎才跟龔益霆交往。（圖／翻攝自Threads）

江祖平目前已向警方報案，坦承自己就是受害者。而三立副總龔美富繼發出公開聲明，強調相信司法會還兒子清白後，三立電視總經理高明慧也於5日正式發表聲明，表示「已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職」，同時報告公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦，並再次強調「公司絕不護短」。

▲龔益霆爆出醜聞，父親三立副總龔美富也已調離現職。（圖／翻攝自IG）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

原文網址：https://star.ettoday.net/news/3028940#ettoday