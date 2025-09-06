吳婉君疑聲援江祖平「沒有同意就是性侵」！　50字發文網讚爆

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者。事件曝光後掀起關注，許多網友質疑為何三立其他演員一片靜悄悄，無人公開聲援。為此，八點檔女星吳婉君今（6）日稍早在Threads發文分享對性侵及家暴的看法，雖然文中沒指名道姓，但貼文曝光後，讓部分網友猜測疑似是在聲援江祖平，引發熱議。

▲吳婉君（圖右）疑似發文聲援江祖平。（圖／翻攝自Facebook）

吳婉君在文中雖未指名道姓，但由於發文時機敏感，被部分網友認為，可能是在針對最近的江祖平事件發聲。她直接引用國外性同意權口號，強調「only YES means YES」，接著並以中文寫下：「沒有同意，就是性侵」，字句之間，展現她對性自主權的堅定捍衛，以及對加害者的嚴厲譴責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳婉君進一步定義性侵界線，更針對婚姻關係中的性自主權，做出重要補充。她在文中特別括號：「婚姻狀態下，未經同意的性行為，也是性侵」，更以主題標籤「性侵零容忍」與「家暴零容忍」，展現她對任何形式的暴力，都絕不姑息的態度。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言大讚「你很棒」、「終於有人敢發聲了」、「天啊！！女神果然是你」、「終於看到一個女星出來聲援。」

▲吳婉君發文談性侵及家暴。（圖／翻攝自Threads／cocco__wu）

回顧整起事件，源於江祖平發文踢爆電視台員工疑性侵女演員，並公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。為此龔益霆4日在IG自爆曾和江祖平交往過，兩人在上個月31日分手，而江祖平也發文反擊，稱對方是自戀型人格、喊話法院見，事後更揭露對方硬上內幕，並間接承認自己就是受害者，同時也憤怒喊話：「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。