江祖平發聲！前男友都是帥哥「這次卻愛上爛咖」　曝原因：多愛就多恨

記者田暐瑋／綜合報導

江祖平揭露三立電視台副總兒子龔益霆涉嫌性侵一事，她透露遭到龔益霆強迫求歡，對此，龔益霆否認性侵指控，稱兩人是交往關係，引發社會廣泛關注。由於江祖平過去交往過的男友都是公認的帥哥，如今和龔益霆交往，外界好奇：「怎麼會搞到這種爛咖？」她也大方回應了。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans%27%20World）



江祖平未否認和龔益霆交往一事，但她過去交往過周孝安、楊一展等帥哥男星，對比起來，令網友忍不住問：「妳是外貌協會的女神，怎麼會搞到這種爛咖呢？」她則回了一個苦笑的表情符號說：「老化（花）眼。」承認眼光不好。

▲江祖平回應網友。（圖／翻攝自Threads）



針對江祖平的指控，電視台發出聲明，表示已主動聯繫江祖平，並詳細說明溝通過程。江祖平則回應，確實曾接到公關組電話，但她僅回應對方：「即將走入司法程序，不方便多少，不好意思，再見，您也辛苦了。」隨即掛斷電話。

事件曝光後，江祖平坦言曾向龔益霆母親提及「有多愛就會有多恨」，至於有部分輿論將她形容成「渣女」，她也反擊：「希望他們都有女兒、孫女，要注意安全。」

▲江祖平回應網友。（圖／翻攝自Threads）