江祖平再曝受害者！龔益霆問「要不要打砲」：姐很漂亮想要很正常

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵、偷拍女演員，後續才揭露自己就是受害者，引發各界討論。而她今（6日）再次爆料還有一名受害者，且該名受害者收到的訊息就跟其他人一樣，龔益霆一開頭就說「要不要打砲」，讓人相當傻眼。

江祖平今天語重心長更新動態表示「又有另一位被騷擾的女孩」，接著透露自己並不是孤軍奮戰，私下也都有收到許多安慰，最後更直接標註龔益霆的帳號。而她所上傳的圖片是另一名受害者2023年6月10日收到龔益霆傳來「要不要打砲」，他氣回「你是不是欠公審，問這三小問題」，龔益霆接著回應「想要所以問的，還好吧，勇於表達自己想法哈哈，我很直接的，反正姐長那麼漂亮，我想要應該正常不過」。

網友們看到又有受害者出面發聲，都感到相當氣憤，「收到訊息的女孩應該會感到超級不舒服」、「真的令人作噁～真不配做人，胎哥咪呀」、「不要怕，妳有我們，支持妳做對的事，但請顧好自己，才有體力去對抗惡魔」、「越看越氣，真的有夠誇張」、「加油！性罪犯爛全身！我們挺妳們」、「真的快氣死啦，幫高調幫擴散」。

