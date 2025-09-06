圖多／蕭敬騰為林智勝打頭陣獻唱　「動員千人製作」完整場面一次看

記者蔡琛儀／台北報導

「31CONIC 智勝一擊」林智勝引退系列賽將於昨（5日）至7日在台北大巨蛋盛大舉行，金曲歌王蕭敬騰打頭陣在賽後壓軸登場獻唱，以35分鐘的精彩演出，與滿場球迷齊聚為英雄歡慶，也為「大師兄」留下永恆的經典時刻。根據根據官方統計，昨進場人數近三萬人，突破36年來職棒「平日例行賽」最高人數，也創下大巨蛋開幕以來又一次人潮高峰，充分展現兩人的號召力。

▲▼ 蕭敬騰為林智勝引退賽演出交織出磅礡視覺效果。（圖／喜鵲娛樂提供）

這場演出是蕭敬騰首度大巨蛋的演出，加上致敬林智勝意義非凡，舞台推台多達17座、搭配6座喇叭推台，全場運用500盞燈光與28台雷射，交織出磅礡視覺的效果，並安排13機攝影（含空拍與穿梭機位）全景捕捉。除了7人編制的樂隊與108位舞者外，施放百發特效；整體製作與推台人力超過1000名人力，展現老蕭致敬大師兄引退賽的王者規模！

蕭敬騰自從6月接下演出邀約後，把所有工作都推掉，砸下2500萬元以個人演唱會規格打造此次致敬演出，除了全地屏的舞台設計，呈現出「人生跑壘的旅程」，舞台以棒球內野菱形（Diamond）為概念，將球場化為一座裝載記憶的容器，舞台中央點亮許多林智勝過往經典畫面以及「300轟」的動畫，傳遞其棒球生涯的榮耀與精神。他演奏的鋼琴殼上特別印上象徵背號「31CONIC」，細膩呼應整體設計主題，以音樂傳達敬意，讓這場演出成為充滿隆重與感動的禮物。

▲ 蕭敬騰逼哭林智勝。（圖／喜鵲娛樂提供）

開場他一連演唱〈皮囊〉、〈王妃〉、〈讓我為你唱情歌〉、〈只能想念你〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈疼愛〉、〈猴籠〉等經典歌曲，讓現場不少球迷紛紛跟著大合唱，當蕭敬騰唱到〈疼愛〉時，大屏幕播放林智勝生涯精彩瞬間，製作單位更找來多位國際棒球重要人物的祝福影片，包括古巴教練 Victor Mesa Martínez、澳職 Brisbane Bandits 老闆Mark Ready、國際事務代表Adrian Lamb 等，讓全場觀眾深受感動。

演唱到林智勝點唱的〈夢一場〉時，老蕭特別以自彈自唱方式呈現，致敬林智勝面對傷痛與低潮仍不放棄；此外，他還特別改編「大師兄應援曲」，帶領現場上萬球迷齊喊林智勝的應援口號，上百位舞者列隊迎接林智勝走上台，象徵全場球迷獻上的最高敬意。緊接著氣氛轉換，當Super Junior的〈Sorry Sorry〉前奏響起，林智勝登台與蕭敬騰並肩共舞，復刻2009年明星賽林智勝跳舞畫面，引爆全場尖叫與笑聲，跳完後蕭敬騰還還原林智勝在中職YT上創下最高點閱影片的「熊抱」畫面，跳到林智勝身上，畫面相當逗趣。

▲▼ 蕭敬騰和林智勝還原許多經典畫面。（圖／喜鵲娛樂提供）

最後蕭敬騰演唱〈阿飛的小蝴蝶〉，搭配現場播放許多林智勝的高光時刻，歷歷在目，讓現場驚呼連連，加上百位舞者在球場中央舞動，現場歡聲雷動，不少人為此流下熱淚，一旁的工作人員都不禁拭淚，林智勝更是難掩激動情緒，蕭敬騰連忙送上抱抱，蕭敬騰與全場共同舉手敬禮向落下男兒淚的林智勝致意，林智勝感性向蕭敬騰喊話：「我要謝謝老蕭，我在下面聽的時候我就哭了，他唱到一首我每年都會聽的歌，就哭了，要謝謝老蕭的團隊，讓我有這麼美好的夜晚。」兩人相互擁抱，場邊響起持續不斷的掌聲。

▲蕭敬騰與全場舉手敬禮向林智勝致意。（圖／喜鵲娛樂提供）