江祖平控三立副總兒！吳鈴山感恩龔美富照顧「曝他暖舉」　認會傳訊關心

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，並且還偷拍，更自爆自己就是受害者，龔美富目前已暫離現職，三立也發聲會全力配合公司內部及司法單位調查。事件越演越烈，過去曾在三立拍過多部八點檔的演員吳鈴山，5日現身《歡樂智多星》錄影，坦言並不知情事情的全貌，所以難以表達看法：「希望事情都有一個好的解決跟發展！」

▲吳鈴山和兒子吳迪錄影 。（圖／記者孟育民攝）

吳鈴山拍過多部三立八點檔，他有感而發說：「龔副總很照顧我們，所以如果單就龔副總來說，我對他是充滿感恩的，自己合作算是蠻密切的，我覺得龔副總是一個很好的人。」不過他說沒有見過龔益霆，都是看到新聞才知道此事。

目前龔美富已暫離現職，吳鈴山表示會再關心他，「我自己也是一個父親，我也很擔心說，如果將來我的小孩，雖然已經成年了，他在外面如果做了一些什麼事情，還是會對父親來講，就是社會的觀感，都是要去注意到的，今天龔副總他面對這樣的一個問題，也是我將來可能會面對問題，那彼此鼓勵打氣，然後家中可以多一些對小孩的關心。」

▲吳鈴山表示會再關心龔美富。（圖／記者孟育民攝）

而談到江祖平，吳鈴山說兩人過去在公視合作過，稱對方就是個口直心快、充滿正義的人，「所以當她在說什麽的時候，通常我們也不會有太多的反駁，因為她就是一個『我有什麼我就要說什麼，我覺得是什麼就是什麼』，但每個人都有立場，我真的很不好講，因爲我們不知道發生了什麼事情，我們只能追新聞。」

