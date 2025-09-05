前主播喝醉1舉動「手指腫成豬頭」　求助消防局剪婚戒：人生第一次

記者蔡宜芳／綜合報導

前主播黃馨儀在2014年嫁給銀杏餐飲集團董事長特助邱連勝，婚後育有兩子。她4日透露，因為自己喝醉後的一個舉動，演變成要到消防局去將手上的婚戒剪掉，為此自嘲「荒謬」。

▲黃馨儀結婚至今已有11年。（圖／翻攝自Instagram／cindy1020）

黃馨儀表示，因為年紀增長、身材發福，婚戒早已戴不進去，本想乾脆當尾戒佩戴。沒想到，某天喝多後，自己不小心將婚戒甩出去，「當下想說『天啊～我的婚戒可不能弄丟了呀』，於是在喝多的情況之下，不知道哪來的神力，居然就把婚戒套回去了無名指！」結果隔天醒來手指腫得像「豬頭」一樣。

▲黃馨儀的無名指腫起。（圖／翻攝自Instagram／cindy1020）

黃馨儀當下立刻趕到醫院請醫生協助拔除戒指，但無奈怎麼也拔不出來，最終她只好走進消防局，請消防員出手幫忙把婚戒剪斷，而這也是她人生第一次踏入消防局。

▲黃馨儀到消防局請消防員協助剪婚戒。（圖／翻攝自Instagram／cindy1020）

對於婚戒在不得已的情況下毀掉，黃馨儀坦言自己原本「萬念俱灰」，不過好在有轉行當珠寶師的陳奕出手相救，「不僅幫我修好，接縫完全看不出來，還幫我拋光打磨，簡直像換了一個新戒指！」她也感謝這段「驚險」過程，讓婚戒宛如重生，搞笑替好友打廣告說：「各位跟我一樣有戒指卡住的困擾，又不想減肥、剪戒指、剪手指的話，歡迎來找人帥心善的陳奕。」

▲▼陳奕幫黃馨儀修好戒指。（圖／翻攝自Instagram／cindy1020）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。