李㼈認和三立副總相識10多年！　談江祖平「曝私下個性」：做錯事就要負責

記者孟育民／台北報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及性侵事件，更自爆自己就是受害者，引發社會討論。過去和江祖平合作過的李㼈今（5日）錄製《百變智多星》，他坦言自己和龔美富有10多年交情，身為旁觀者，他認為目前還不能亂下定論，但如果做錯事就要負起責任。





▲ 李㼈攜帶愛女錄製節目 。（圖／記者孟育民攝）

李㼈表示，自己也是看新聞才知道此事，不了解事情的全貌，所以無法表達看法，但他喊話：「如果真的做錯事那你就要負責任，如果沒有的話那也不能被誣賴，還是有待司法調查。」被問有無傳訊關心？他則表示：「都沒有，我現在比他們還忙，我一天要跑北中南很多行程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 李㼈談到江祖平風波。（圖／記者孟育民攝）

而李㼈過去與江祖平在八點檔《飛龍在天》中曾合作過，「她是比較直的妹妹，現在也算是資深啦，先不說得不得罪人，如果有事情說出來也是對的，人可能會不敢講、害怕，站在正義的一方還是要說話。」

李㼈不忘提醒，無論男女在職場上都要保護好自己，「女孩子就要保護自己，現在男女平等，男生也要保護自己，不知道什麼時候會發生什麼，覺得這是個陷阱的都不要碰，凡事先保護自己。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。