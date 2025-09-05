才認愛許允樂8個月　李玉璽又被韓女星告白：帥到被迷住

記者蔡琛儀／台北報導

年僅12歲的南韓甜心Seo EVE憑〈麻辣糖葫蘆〉爆紅全球，今年與創作才子李玉璽攜手推出〈Say Yes（麻辣糖葫蘆Ver.2）〉，今（5日）正式上線，MV同步公開，以復古浪漫DISCO風格重現青春悸動。

▲Seo EVE〈Say yes （麻辣糖葫蘆 ver.2）〉與李玉璽合作。（圖／FU Entertainment提供）

新歌跳脫原有KPOP曲風，融合中文、台語、韓文三語，MV則以學長視角回憶校園點滴，由李玉璽與男團F.F.O成員俊希共同演出，更有搭摩天輪的浪漫戲碼。俊希首次挑戰劇情式MV，坦言雖緊張但給自己打80分，直呼與EVE合作趣味十足。

EVE表示改編並不帶來壓力，「這次版本很有趣又好玩，我很開心，而且相信玉璽歐巴！」她還挑戰中文與台語發音，笑說最喜歡唱到「想去夜市」，因為最愛逛夜市吃美食。李玉璽也誇她台語標準，勇於挑戰不同語言。

▲「F.F.O」俊希也跨刀出演MV。（圖／FU Entertainment提供）

李玉璽則分享考量EVE年紀小，不適合以情歌方式呈現，便以「學妹告白學長」為主題，並在歌名中玩起「Say Yes＝迺夜市」的諧音哏。EVE則大讚李玉璽「又帥又厲害」，還說看過李玉璽演出的電影《我的少女時代》，「果然成為糖葫蘆少女是對的，因為可以一直遇到很棒的前輩們。」更難忘MV中邊唱邊拍的場景，直呼被對方現場歌聲給迷住。