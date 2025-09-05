ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

家家「雙手合十迷因」紅了10年
感情走到盡頭的5大跡象
邊荷律道歉粉絲快哭了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 龔美富 龔益霆 三上悠亞 河北彩伽 佐藤勝利 邊荷律

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

記者陳芊秀／綜合報導

女星江祖平公開指控三立電視台工作人員龔益霆涉及性侵事件，男方是三立資深副總龔美富的兒子，昨日龔美富公開聲明強調相信兒子願接受司法調查。而三立電視總經理高明慧5日正式發表聲明。

▲▼三立電視聲明。（圖／三立提供）

▲江祖平控訴三立電視台員工涉及性侵事件，引發各界高度關注。（圖／三立提供）

高明慧向三立電視同仁說明3點：第一點是已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職；第二點是公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦；第三點是強調「公司絕不護短」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高明慧也表示，身為女性主管與母親，她完全理解基層員工的辛勞，對事件發生深感沉痛。她強調將持續檢討與改進，並邀請全體員工共同監督、提出建議，攜手維護職場安全。她感性呼籲，三立集團是一個值得驕傲、應當互相守護的大家庭，期盼同仁繼續信任與支持，共同營造安心無虞的工作環境。
 

▲▼三立電視聲明。（圖／三立提供）

▲三立電視聲明。（圖／三立提供）


致各位三立集團同仁夥伴：

有關近日媒體報導集團內部爆發性平事件，目前已進入司法調查。公司除了第一時間啟動內部調查外，我有必要向三立同仁說明：1、我已要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查；2、公司調查資料全部移送士林地方法檢察署，配合檢警偵辦。公司絕不護短，務求釐清真相，勿枉勿縱。

我誠摯的請同仁們相信我的決心，「性騷零容忍」絕對是三立工作環境的基本原則。身為一位女性主管、孩子的母親，我萬分沉痛，因為出身基層的我，完全可以同理大家在第一線工作的辛勞；我從未忘記，也時刻提醒集團各部門主管：給大家一個安心又安全的工作環境，是我們的第一責任。公司設有申訴管道與性平專線，由女性同仁負責協助。若有需要，請務必勇敢提出，並懇請相信公司一定會保護你們，並站在你們身邊。

三立集團有一千多位員工，身為三立的大家長，看到集團發生這樣的爭議，我十分明白各位員工內心的不安與驚慌，我們絕對不會放棄檢討、改進，也請所有同仁一起監督、提出建議，幫助我們持續進步。我知道每一位同仁都在各自的崗位上努力付出，辛苦守護公司的品牌與價值，請讓我們繼續彼此支持、共同守護，繼續相信三立是一個讓人安心、沒有陰暗、值得驕傲的大家庭。謝謝大家！

三立集團 總經理 高明慧

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

江祖平三立

推薦閱讀

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

14小時前

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

6小時前

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

13小時前

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

7小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

18小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

18小時前

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

9/4 12:19

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

2小時前

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

9/4 09:32

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

6小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

9/3 21:55

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

15小時前

熱門影音

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

看更多

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

「林隆璇帥兒」成功嶺身體出狀況！虛弱被攙扶畫面曝　新兵爆衝突當場落淚

26分鐘前11

章子怡、胡歌躺槍！眾星悼念Armani　陸網一對比：93剛過也沒多感慨

32分鐘前0

曾被曖昧對象嗆「根本直男」！　女歌手曝甜美真面目「竟當眾吃眼球」

43分鐘前0

陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

1小時前2239

快訊／江祖平認了是「受害者」！　內湖分局通知前往作筆錄

1小時前0

徐佳瑩在澳洲失控了！　瘋狂事蹟曝光...自嘲：變得有些羞恥的事

1小時前0

李洙赫爆陸簽名會「血汗12hrs」　公司還原時間軸：演員本人意願

1小時前1

蕭敬騰太有心！　為林智勝「35分鐘演出砸2500萬」提前解密震撼舞台

2小時前3251

快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

2小時前1

蕭煌奇「地獄列車」開車了！　加碼「一對一私訊」親密寵粉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕
    14小時前8877
  2. 江祖平：我一定要索賠性侵罪！
    6小時前6480
  3. AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目
    13小時前4016
  4. 江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光
    7小時前2645
  5. 江祖平怒回：不如我們一起去驗傷
    18小時前3433
  6. 江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總
    18小時前8046
  7. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    9/4 12:19132144
  8. 快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富暫離現職
    2小時前6451
  9. 台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！
    9/4 09:32123
  10. 《RM》金鐘國今天要結婚了！婚禮司儀劉在錫
    6小時前65
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合