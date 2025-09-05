快訊／三立電視總經理發聲明「性騷零容忍」　龔美富資深副總暫離現職

記者陳芊秀／綜合報導

女星江祖平公開指控三立電視台工作人員龔益霆涉及性侵事件，男方是三立資深副總龔美富的兒子，昨日龔美富公開聲明強調相信兒子願接受司法調查。而三立電視總經理高明慧5日正式發表聲明。

▲江祖平控訴三立電視台員工涉及性侵事件，引發各界高度關注。（圖／三立提供）

高明慧向三立電視同仁說明3點：第一點是已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職；第二點是公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦；第三點是強調「公司絕不護短」。

高明慧也表示，身為女性主管與母親，她完全理解基層員工的辛勞，對事件發生深感沉痛。她強調將持續檢討與改進，並邀請全體員工共同監督、提出建議，攜手維護職場安全。她感性呼籲，三立集團是一個值得驕傲、應當互相守護的大家庭，期盼同仁繼續信任與支持，共同營造安心無虞的工作環境。



▲三立電視聲明。（圖／三立提供）



致各位三立集團同仁夥伴：

有關近日媒體報導集團內部爆發性平事件，目前已進入司法調查。公司除了第一時間啟動內部調查外，我有必要向三立同仁說明：1、我已要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查；2、公司調查資料全部移送士林地方法檢察署，配合檢警偵辦。公司絕不護短，務求釐清真相，勿枉勿縱。

我誠摯的請同仁們相信我的決心，「性騷零容忍」絕對是三立工作環境的基本原則。身為一位女性主管、孩子的母親，我萬分沉痛，因為出身基層的我，完全可以同理大家在第一線工作的辛勞；我從未忘記，也時刻提醒集團各部門主管：給大家一個安心又安全的工作環境，是我們的第一責任。公司設有申訴管道與性平專線，由女性同仁負責協助。若有需要，請務必勇敢提出，並懇請相信公司一定會保護你們，並站在你們身邊。

三立集團有一千多位員工，身為三立的大家長，看到集團發生這樣的爭議，我十分明白各位員工內心的不安與驚慌，我們絕對不會放棄檢討、改進，也請所有同仁一起監督、提出建議，幫助我們持續進步。我知道每一位同仁都在各自的崗位上努力付出，辛苦守護公司的品牌與價值，請讓我們繼續彼此支持、共同守護，繼續相信三立是一個讓人安心、沒有陰暗、值得驕傲的大家庭。謝謝大家！

三立集團 總經理 高明慧

