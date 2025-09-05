江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

記者黃翊婷／綜合報導

女星江祖平近日在社群平台爆料電視台員工疑似性侵女演員，並與三立資深副總龔美富的兒子龔益霆在網路上隔空開戰，卻意外牽扯出兩人疑似曾交往的事情。今年3月時有媒體刊出關於江祖平的緋聞報導，稱她與一名年輕男子互動親密，如今發生這樣的爭議，也讓這起事件再度受到網友關注。

▲江祖平爆料電視台員工疑似性侵女演員，掀起網友關注。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

江祖平上個月18日揭露一名女演員遭電視台員工性侵及偷拍，本月2日又在Threads連續發文，踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似加害者的姓名及照片，結果很快就被網友發現，對方是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。

▲江祖平公開男方正面照。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

但龔益霆4日在IG發表聲明，強調性侵指控是片面的不實之詞。他還透露自己曾和江祖平交往，「我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。」雙方經歷幾度分合後，才在今年8月底正式分手。

此外，《鏡週刊》今年3月曾報導關於江祖平的緋聞，聲稱她與一名年輕男子互動親密，還在某住宅外面摟抱、牽手，並刊出一系列照片。當時江祖平僅表示，該名男子是劇組同事，他們是一起去朋友家打牌。

如今龔益霆自稱曾與江祖平交往，也讓過往這則緋聞報導再次掀起網友們熱議，甚至有人覺得緋聞中的年輕男子外貌神似龔益霆，加上時間點對得上，推測可能就是當事人。不過，也有不少網友認為，無論江祖平是否曾和龔益霆交往，都與性侵事件無關，希望大家不要被模糊焦點、帶風向。



