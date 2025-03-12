江祖平激情互摸「鮮肉底迪」爆姊弟戀！　路邊抱完帶回家過夜

圖文／鏡週刊

月底日本女星廣末涼子即將來台參加大港開唱，網友鼓吹「台版廣末涼子」江祖平跟她同台，讓江祖平最近又新添一波討論熱度；不僅如此，江祖平戲也一部接著一部拍，相對感情生活依舊神祕，本刊則是直擊她有新歡報到。

2月23日的深夜，本刊發現江祖平出現在北市東區的錢櫃，當時她在門口跟朋友講話，而且果然是演技派女星，跟朋友聊天，臉部也十分誇張而且表情豐富，扮相與舉手投足完全看不出來是一名將要奔五的女子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2/23 00：50江祖平（右二）與友人們在「錢櫃」門口聊天，她的表情非常逗趣。

▲2/23 00：51與江祖平（左二）聊天的友人們，其中最右邊是她的底迪新歡。

打屁打了數分鐘之後，江祖平送完一眾友人，僅留一名戴著耳環、長相相對她前男友們頗「接地氣」的一般男子，年紀則看來比她嫩多了；兩人隨即搭上多元計程車，消失在夜色之中。

▲2/23 01：00雖然看似一群人聊完了天，但江祖平（右）跟長得頗「接地氣」的底迪新歡（左）獨自牽手離開。

▲2/23 01：05才進大門，江祖平又忍不住和底迪新歡牽起手來，看來正在熱戀之中。

畢竟江祖平曾經自豪挑對象是外貌協會，並說：「看我族譜就知道！而且誰的身材沒有跟黃少祺一樣？」翻開她的戀愛史，包括馬志翔、李李仁、楊一展、周孝安和吳皓昇都榜上有名。

▲2/23 01：06江祖平帶了底迪新歡進門，而且都沒再見到兩人出來。

台劇女星江祖平最新的一次公開戀情，是跟剛失婚的男星周孝安，也有傳過她男女通吃；本刊日前直擊江祖平深夜現身北市東區唱歌，結束後跟一名普通野味底迪手來腳來，後來又抱又牽手，最終把他給帶回華廈。

當晚到了凌晨1點，江祖平與底迪在信義區一棟民宅下車，到了門前卻不入，在那邊又一陣抱抱兼聊聊，尤其女的似乎有講不完的話似的一直講，雙手動作也極多；其中包括江祖平兩手放在底迪肩膀，臉也靠得很近，幾乎都要親上去了。

回應江祖平激情的雙手，底迪也回應抱了她；最後江祖平拿出社區門卡感應並且領著底迪回到華廈，抱完之後兩人手牽手，走到中庭又聊又抱，接著又上樓，再度消失在私人空間裡頭。回顧當晚，江祖平與底迪互動雖然親暱，但感覺關係才正開始發展，直到夜遊之後才擦出火花。



更多鏡週刊報導

啦啦隊員蜜勾男星「操練」 直奔香閨續攤

【底迪帶回家3】女女花邊纏身 江祖平辣嗆：懷孕可證明一切

【底迪帶回家2】江祖平豐富情史曝光 金鐘紅毯放閃楊一展