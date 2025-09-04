獨／三立內部喊話查到底：老闆兒子也一樣　江祖平舊愛被同事嘲「靠爸族」

記者蕭采薇／台北報導

江祖平在社群踢爆性侵醜聞，並公布男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子龔益霆。三立內部員工向《ETtoday星光雲》表示，龔益霆擔任現場導播（FD），但平時個性油條，常被私下吐槽是「靠爸族」。而三立內部也向員工喊話，會調查到底，「即使老闆的兒子也一樣。」

▲江祖平先前回歸三立，演出八點檔《願望》。（圖／三立提供）

三立內部員工向《ETtoday星光雲》表示，事件爆發後，內部特別喊話：「特別跟同仁強調，公司在性騷性侵這部份絕對零容忍、更會勿枉勿縱，即使老闆的兒子也一樣。」而龔家父子在公司內風評一直都頗微妙，尤其龔益霆常被吐槽：「工作只學了皮毛，就是個靠爸族。」

針對江祖平連日來的爆料，龔益霆在IG發文表示，他和江祖平曾經交往，幾度分合後，在8月底正式分手。並表示：「我相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。但這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾。」

▲江祖平喊話龔益霆法院見。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

江祖平則在Threads再次發文回應，表示龔益霆是NPD（自戀型人格），從未感受到對方的溫柔或溫暖，也從不覺得自己有錯，「不如我們一起去驗傷，我朋友都看到的你捶壞了我的房門。」更喊話：「地檢署（或法院見）！從一開始，我只是需要一個真誠道歉……但你對我說的髒話，比我拍戲時還聽得多，所以……謝謝您囉。」