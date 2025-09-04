ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《黑澀會》女星公開「業配報價」挨酸
年輕人愛上「零糖社交」相處模式
AV女優來台私會36人「破萬價格曝光」
三立副總兒駁性侵「反咬江祖平無法控制情緒」　姐弟戀分手內幕曝

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平最近發文踢爆電視台員工疑似性侵女演員，並加碼公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子。為此龔美富的兒子龔益霆今（4）日在IG發文自爆曾和江祖平交往過，坦言兩人交往時常吵架，並透露女方常無法控制情緒，最終兩人在上個月31日分手，而江祖平稍早也發文反擊，稱對方是自戀型人格，並喊話法院見。雙方一來一往的隔空發文，引發外界討論及關注。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

三立資深副總龔美富的兒子龔益霆遭指控疑似性侵，今（4）日晚間他在IG發布正式聲明，不但全盤否認了性侵指控，更拋出震撼彈，揭開自己與江祖平的真實關係：「我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性……她就是知名女演員江祖平。」他透露，兩人自去年10月23日正式交往，直到今年8月31日才分手，是段從未公開的姐弟戀。

▲▼襲益霆發文。（圖／翻攝自Instagram）

▲龔益霆發文。（圖／翻攝自Instagram）

在公開曾經的戀人關係後，龔益霆也稱江祖平的性侵指控為片面之詞與不實指控。他坦言，兩人交往期間真心相待，但也許是年紀落差造成觀念不同，導致彼此常發生爭執。龔益霆更反控江祖平「經常無法控制情緒，對我情緒性發言」，導致兩人爭吵不斷。他表示能體諒分手對女方造成的情感傷害，但如今對方將他的家人姓名照片公開，他覺得已對自己造成困擾，並迫使他必須出面澄清。

▲▼江祖平喊話龔益霆法院見。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

▲江祖平喊話龔益霆法院見。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

聲明最後，龔益霆向江祖平喊話：「懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。」面對龔益霆的說詞，江祖平在Threads發文反擊，「？？？？我真心相信『龔益霆』是NPD了，他從來沒有『溫柔或溫暖』的這樣覺得自己有錯，不如我們一起去驗傷，或我朋友都看到的你捶壞了我的房門。忘了說！地檢署（或法院見）。」

【龔益霆聲明全文】

我是龔益霆，這是我的IG，以下才是我本人的IG、我本人的發文。

我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於 2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。

交往過程中我真心相待，也許是年紀落差造成觀念不同，我們常有爭執，對方也經常無法控制情緒，對我情緒性發言，爭吵不斷。交往期間我們分分合合，最後她提出分手，這段感情在2025/08/31畫下句點。

我相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。但這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾。她在Threads上公佈我家人姓名及照片，更讓我深感遺憾，這使得我必須出面澄清，以免造成更多誤會、影響更多人。

江祖平女士在Threads所發的其個人的貼文言論，都是片面之詞與不實指控。其中以我的姓名置頂，實際上是她的 Threads帳號（ping0130）發文，已嚴重誤導閱眾，恐誤認為是我本人的發文及言論。我感到非常遺憾與難過，她的發文已經對我的家人造成困擾，更造成社會大眾的誤解。我感到很抱歉，個人的私人感情問題處理不當，是我應該面對的，我坦然面對。

懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。也請理解，若江祖平女士持續不實發文與不實指控，為了保護我無辜的家人，我也將依法尋求法律的保障，對於任何司法的調查，我也將全力配合。

龔益霆

2025/09/04

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子
11小時前

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

11小時前

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人
9/3 18:08

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

9/3 18:08

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應
14小時前

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

14小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛
9/3 21:55

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

9/3 21:55

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」
16小時前

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

16小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？
4小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

4小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉
3小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

3小時前

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
6小時前

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

6小時前

遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」　喊冤：分手後片面不實指控
4小時前

遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」　喊冤：分手後片面不實指控

4小時前

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘
9/2 10:48

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

9/2 10:48

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍
14小時前

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

14小時前

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？
8小時前

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

8小時前

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

25分鐘前

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

27分鐘前

掰了「最美檢察官」！陳漢章卸袍轉當律師心聲曝　曬婚紗照辣翻

35分鐘前

「雙手合十迷因」紅了十年！　本尊家家傻眼發聲：應該能拿獎金了

54分鐘前

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

1小時前

獨／三立內部喊話查到底：老闆兒子也一樣　江祖平舊愛被同事嘲「靠爸族」

2小時前

拆散「森恬CP」恐被粉罵！　男星意外介入崩潰喊：這場我不錄了

2小時前

SJ D＆E開口了！大巨蛋2場完售　銀赫承認「努力討論」：等我們一下

2小時前

三立副總兒駁性侵「反咬江祖平無法控制情緒」　姐弟戀分手內幕曝

2小時前

《進行曲》催淚戲是真的！　牧森自曝叛逆人生：以前跟爸爭執只有被打的份

2小時前

YTR魚乾「愛貓罹癌再動刀」　吐心聲： 不知還能過這樣的日子多久

