三立副總兒駁性侵「反咬江祖平無法控制情緒」　姐弟戀分手內幕曝

女星江祖平最近發文踢爆電視台員工疑似性侵女演員，並加碼公開加害人的姓名及照片，之後被網友發現是三立資深副總龔美富的兒子。為此龔美富的兒子龔益霆今（4）日在IG發文自爆曾和江祖平交往過，坦言兩人交往時常吵架，並透露女方常無法控制情緒，最終兩人在上個月31日分手，而江祖平稍早也發文反擊，稱對方是自戀型人格，並喊話法院見。雙方一來一往的隔空發文，引發外界討論及關注。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

三立資深副總龔美富的兒子龔益霆遭指控疑似性侵，今（4）日晚間他在IG發布正式聲明，不但全盤否認了性侵指控，更拋出震撼彈，揭開自己與江祖平的真實關係：「我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性……她就是知名女演員江祖平。」他透露，兩人自去年10月23日正式交往，直到今年8月31日才分手，是段從未公開的姐弟戀。

▲龔益霆發文。（圖／翻攝自Instagram）

在公開曾經的戀人關係後，龔益霆也稱江祖平的性侵指控為片面之詞與不實指控。他坦言，兩人交往期間真心相待，但也許是年紀落差造成觀念不同，導致彼此常發生爭執。龔益霆更反控江祖平「經常無法控制情緒，對我情緒性發言」，導致兩人爭吵不斷。他表示能體諒分手對女方造成的情感傷害，但如今對方將他的家人姓名照片公開，他覺得已對自己造成困擾，並迫使他必須出面澄清。

▲江祖平喊話龔益霆法院見。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

聲明最後，龔益霆向江祖平喊話：「懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。」面對龔益霆的說詞，江祖平在Threads發文反擊，「？？？？我真心相信『龔益霆』是NPD了，他從來沒有『溫柔或溫暖』的這樣覺得自己有錯，不如我們一起去驗傷，或我朋友都看到的你捶壞了我的房門。忘了說！地檢署（或法院見）。」

【龔益霆聲明全文】

我是龔益霆，這是我的IG，以下才是我本人的IG、我本人的發文。

我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於 2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。

交往過程中我真心相待，也許是年紀落差造成觀念不同，我們常有爭執，對方也經常無法控制情緒，對我情緒性發言，爭吵不斷。交往期間我們分分合合，最後她提出分手，這段感情在2025/08/31畫下句點。

我相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。但這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾。她在Threads上公佈我家人姓名及照片，更讓我深感遺憾，這使得我必須出面澄清，以免造成更多誤會、影響更多人。

江祖平女士在Threads所發的其個人的貼文言論，都是片面之詞與不實指控。其中以我的姓名置頂，實際上是她的 Threads帳號（ping0130）發文，已嚴重誤導閱眾，恐誤認為是我本人的發文及言論。我感到非常遺憾與難過，她的發文已經對我的家人造成困擾，更造成社會大眾的誤解。我感到很抱歉，個人的私人感情問題處理不當，是我應該面對的，我坦然面對。

懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。也請理解，若江祖平女士持續不實發文與不實指控，為了保護我無辜的家人，我也將依法尋求法律的保障，對於任何司法的調查，我也將全力配合。

龔益霆

2025/09/04