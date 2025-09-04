遭控性侵！三立副總兒反擊「我和江祖平交往過」　喊冤：分手後片面不實指控

記者蕭采薇／台北報導

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員照片，也加碼公開男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。男方則在IG發文表示，他和江祖平曾經交往，幾度分合後，在8月底正式分手。

▲江祖平公開男方正面照。（圖／記者李毓康攝、翻攝自Threads、新聞處理需打碼）

遭江祖平爆料的三立導播龔益霆，也是三立資深副總龔美富的兒子，他4日在IG發文表示：「我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過由於年齡差異，兩人交往時常有爭執，「交往期間我們分分合合，最後她提出分手，這段感情在2025/08/31畫下句點。」龔益霆表示：「我相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。但這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾。」

▲江祖平先前演出三立八點檔《願望》。（圖／三立提供）

龔益霆在文中強調：「江祖平女士在Threads所發的其個人的貼文言論，都是片面之詞與不實指控。其中以我的姓名置頂，實際上是她的Threads帳號(ping0130) 發文，已嚴重誤導閱眾，恐誤認為是我本人的發文及言論。我感到非常遺憾與難過。」

最後龔益霆表示：「懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。也請理解，若江祖平女士持續不實發文與不實指控，為了保護我無辜的家人，我也將依法尋求法律的保障，對於任何司法的調查，我也將全力配合。」

龔益霆聲明全文

我是龔益霆，這是我的IG，以下才是我本人的IG、我本人的發文。

我在2024年愛上一位大我二十幾歲的女性，兩人於 2024/10/23正式交往，她就是知名女演員江祖平。為了不帶給對方困擾，我們並未公開戀情。

交往過程中我真心相待，也許是年紀落差造成觀念不同，我們常有爭執，對方也經常無法控制情緒，對我情緒性發言，爭吵不斷。交往期間我們分分合合，最後她提出分手，這段感情在2025/08/31畫下句點。

我相信分手必然對她造成情感上的傷害，她在社群媒體有任何情緒性發言我都能夠體諒。但這幾天她在Threads上發佈的性侵指控等片面不實之詞，已經對我的家人造成困擾。她在Threads上公佈我家人姓名及照片，更讓我深感遺憾，這使得我必須出面澄清，以免造成更多誤會、影響更多人。

江祖平女士在Threads所發的其個人的貼文言論，都是片面之詞與不實指控。其中以我的姓名置頂，實際上是她的 Threads帳號（ping0130）發文，已嚴重誤導閱眾，恐誤認為是我本人的發文及言論。我感到非常遺憾與難過，她的發文已經對我的家人造成困擾，更造成社會大眾的誤解。我感到很抱歉，個人的私人感情問題處理不當，是我應該面對的，我坦然面對。

懇請江祖平女士撤掉所有不實發文，讓一切回歸事實與平靜。也請理解，若江祖平女士持續不實發文與不實指控，為了保護我無辜的家人，我也將依法尋求法律的保障，對於任何司法的調查，我也將全力配合。

襲益霆

2025/09/04