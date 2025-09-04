快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

記者蕭采薇／台北報導

「八點檔女神」江祖平近日在社群媒體踢爆一起性侵醜聞，並公布疑似為性侵犯的電視台相關人員照片，也加碼公開男方姓名，之後被網友挖出對方是三立資深副總龔美富的兒子。而對於三立表示「會持續與江小姐聯繫」，江祖平則反擊：「沒有人『持續跟我本人聯絡』，要繼續說謊嗎？」

▲江祖平公開男方正面照。（圖／記者李毓康攝、翻攝自Threads、新聞處理需打碼）

龔美富透過聲明表示：「身爲三立主管，我會利害迴避，公司已經啟動調查制度，我一定配合公司制度。我也是益霆的父親、我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白。」

對此三立電視台也回應：「針對江祖平小姐在社群上公布疑似涉及性騷擾的截圖資訊，三立電視今（4）日再度重申，公司重視職場安全與尊嚴，絕不容許性騷擾等違法行為。公司除了透過內部管道讓受害者可以申訴外，今日也會持續與江小姐聯繫，希望能提供進一步資料，以利後續司法調查。」

▲江祖平反駁，表示並未收到三立持續聯繫。（圖／翻攝自IG）



但對於這份聲明，江祖平則在IG發文表示：「抱歉，從上次燙傷開始，只有接到龔副總的『簡單慰問』。真的、真的、真的！沒有人『持續跟我本人聯絡』，連『道歉、不好意思、對不起』我都沒有聽到過喔！要繼續說謊嗎？」