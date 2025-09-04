歌手林芯儀三度送急診！ 過度進食痛到胃痙攣結果曝

記者葉文正／台北報導

歌手林芯儀今年在國際健美比賽勇奪全場總冠軍，成為台灣首位獲得此殊榮的選手。近日登上《聚焦2.0》分享長達八個月的備賽歷程，不僅一周健身六天，練到全身瘀青，初期還因過度進食經常引發胃痙攣，痛到冒冷汗、無法呼吸，曾在一個月內三度送急診。為了控制飲食她開始親自備餐，體脂肪成功從27%狂降至11%，肌肉量也提升了5%，她更在現場大方分享自己的獨門健身秘訣。

▲林芯儀努力不懈健身。（圖／年代提供）



今年4月林芯儀於國際健美總會（IFBB）舉辦的健美比賽中，贏得了「Women's Fit Model」新人組及公開組雙料冠軍，奪下全場總冠軍，成為目前台灣勇奪此項殊榮的第一人。起初她因籌備個人演唱會而踏入健身房，沒想到意外愛上健美競技，為備賽投入長達八個月的魔鬼訓練，每週健身六天，搭配有氧與重量訓練，她感嘆：「女生要長肌肉真的非常不容易！」

▲林芯儀示範「保加利亞分腿蹲」搭配旋轉盤，更能幫助大腿正確發力。（圖／年代提供）

能幫助大腿正確發力。（圖／年代提供）為了增加肌肉量，她將飲食從每天一餐增加到四餐。但初期只要吃太快或太多，就會引發劇烈胃痙攣，痛到全身冒汗、無法呼吸，一個月內甚至三度送急診，還曾在浴室痛到暈倒，最後靠中醫及物理治療調理身體，狀況才逐漸恢復穩定。



林芯儀表示自己以前愛吃零食，不吃正餐，這次為了比賽嚴格控管飲食，徹底戒掉零食，開始親自備餐，並以大量的蛋白質為主食，體脂肪成功從27%狂降到11%，肌肉量更增加5%。她在錄製現場也大方分享增肌小技巧，示範運用旋轉盤搭配「保加利亞分腿蹲」訓練，將前腳踩在旋轉盤上進行分腿蹲，利用旋轉盤的阻力幫助腿部正確發力，加強訓練大腿後側肌群，主持人高文音看了都讚嘆：「這應該是《聚焦》開錄以來最難的動作！」，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。