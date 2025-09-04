宋昰昀又遭爆料！同學痛喊：她是惡魔　冷血對話「前輩打你就挨著」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋昰昀過去因主演《和我老公結婚吧》爆紅，卻在大紅之際遭到爆料過去是校園霸凌者，最初的爆料者特地從美國飛回首爾正面對決，如今，她又被其他受害者指控「施暴」，SBS電視台《好奇的故事Y》（궁금한 이야기 Y）揭露惡行，4日放出預告片，一名爆料者痛罵「她是惡魔」，另一名爆料者還原遭打當下的對話，宋昰昀惡狠狠地威脅「前輩打，你就該挨著！」且遭施暴的受害者全是男性。

▲▼宋昰昀又遭爆料，同學出面指控她是惡魔。（圖／翻攝自SBS）



SBS電視台《好奇的故事Y》（궁금한 이야기 Y）4日放出預告片，直接在5日的節目裡揭開宋昰昀過去霸凌的嫌疑，一名男性爆料者受訪指控「她是惡魔，說好了不打了，結果又是一巴掌打下來，一句道歉都沒有說」，又有另一名男性爆料者也出面還原，過去遭受宋昰昀霸凌的對話，她惡狠狠地罵著「前輩打，你就該挨著」。

▲▼還有另一位同學爆料，宋昰昀當年冷血告訴他「前輩打你就得挨著」。（圖／翻攝自SBS）



不僅如此，製作單位還透過電話訪問其他受害者，對方表示遭到施暴當時「花了3週痊癒」，多名爆料者接連出面，《好奇的故事Y》為了查清真相，前往拜訪宋昰昀委任的律師團隊，卻遭到對方無情驅趕，管理員表示「這裡無法出入」，律師也回答「給您回應有難度，請您出去」，當場趕人。

《好奇的故事Y》預計在5日晚間正式播出，但預告片公開後，使得宋昰昀涉嫌校園霸凌一事再次引發爭議，女方截至目前暫無回應，卻有更多受害者出面，負面輿論難息。

《好奇的故事Y》爆料宋昰昀涉嫌校園霸凌預告片連結

