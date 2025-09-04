雪碧勸未婚懷孕「去父留子」！　曝網紅圈驚人離婚率：現代人沒道德感

記者田暐瑋／綜合報導

蕾菈突然宣布與DJ丈夫湯宇離婚，震驚外界。對此，雪碧（方祺媛）在社群平台發文，分享對網紅圈婚姻的觀察與看法，透露曾擔任10次伴娘，但其中9對新人最終離婚，苦勸女性「去父留子」。

雪碧發文感嘆現代婚姻中的種種問題，女性若嫁給經濟能力不足的男性，婚後生活可能更加艱難，需同時賺錢、照顧孩子，甚至在離婚後被索取贍養費，部分男性在簽字離婚時還會要求女方付錢，成為女性的沉重負擔。因此勸告女生，若意外懷孕且有經濟能力，不必急於結婚，採取「去父留子」的方式或許更為理智。

▲雪碧。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去曾當過好幾次網紅朋友的伴娘，10對裡卻有9對是離婚收場，雪碧直言：「不是我帶賽，是那些有錢男人以為娶到漂亮老婆就覺得自己很帥很有身價，開始偷吃，而女生倒貼。現在的人都沒有道德感，連我都不敢說我三觀好。」

針對外界常說「有爸爸、有媽媽對小孩教育更好」的觀念，雪碧不客氣地反駁：「哈囉，現在都什麼時代了？」認為男人若願意負責，即使不結婚也會承擔應有的義務；相反地，若男人不負責，就算結婚也無法改變其行為，呼籲女性不要幻想婚姻能改變伴侶的性格，並以女星鬼鬼（吳映潔）未婚生女的例子，稱讚其勇敢選擇是「新女性的榜樣」。

▲雪碧談蘿菈離婚一事看法。（圖／翻攝自Instagram／sprite0719ss）