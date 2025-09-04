江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星江祖平踢爆一位電視台員工疑似性侵女演員，昨日公開男子照片時，對方穿著印有「SET」標誌的上衣，三立電視台聲明表示高度重視，已立即啟動調查機制。她凌晨公開該名男子的姓氏，並透露又有兩位幕後女同事被騷擾，事件持續延燒。

▲江祖平公開性侵男姓名。（圖／翻攝自Threads）

江祖平透過社群平台為受害者發聲。她表示有兩位幕後女性同事希望能被尊重，強調即使是合法夫妻，其中一方不願意又被強硬對待，也是強制猥褻、性侵罪。

貼文附上對話截圖，受害女性向江祖平透露，因工作關係與性侵男子有過接觸，某次突然接到男方疑似喝醉酒打來的電話，「突然地打給我，叫我搭計程車去他家，他要打砲。」受害女性痛心表示「我是來工作、學技術，又不是來玩、來約的。為什麼我下班後還要受到他的騷擾。」她持有被騷擾的截圖證據，隨後果斷提離職，同時也得知還有其他人也受到騷擾。根據截圖對話，該名男子傳訊「想揉一陣子了」、「你胸部蠻大的」等字眼。

▲受害女性揭被騷擾私訊。（圖／翻攝自Threads，新聞處理需打碼）

對此江祖平4日凌晨以灰底黑字喊話：「如果再不覺得自己有錯，跟所有你玷污的女性道歉，還有可以讓你坐牢的證據！」

▲江祖平喊話要求性侵男向受害者道歉。（圖／翻攝自Threads）

根據三立電視台於昨日（3）公開聲明回應：「針對媒體報導江祖平小姐於社群上發佈內容，疑似影射三立員工有涉入性侵一事。雖然江小姐並未具體指名道姓，但相關內容已造成外界疑慮，三立電視高度重視，已立即啟動調查機制，向江小姐等相關當事人進行了解，希望 相關當事人能夠提供資訊與證據，以利進一步調查。」

