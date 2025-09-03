ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
江祖平曝「性侵男正面照」胸前出現SET
白露將至！該清雜物...3招開運納福
林雨葶演《我們六個》地獄小三被罵爆
陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！　牽手放閃震撼1萬人

記者王靖淳／綜合報導

前啦啦隊女神綺綺（Hailey）是統一獅外野手陳傑憲的老婆，婚後育有2子的她，平時會透過社群記錄家庭日常，今（3）日更在IG驚喜PO出全家福合照，照片曝光後，除了吸引超過1萬名網友朝聖按讚，同時也令不少人稱讚一家人的高顏值。

▲▼綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲陳傑憲、綺綺牽手放閃。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

透過綺綺分享的照片可見到，她身穿一件黑色的平口漆皮長禮服，亮面材質搭配裙襬的高衩設計，露出她的一雙修長美腿與同色系的帥氣長靴，頭上還披著的白色頭紗。她和陳傑憲手牽著手，身體微微靠向對方，並仰頭深情地望向老公，眼神中充滿愛意，同時不忘露出溫柔的微笑。

▲▼綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲綺綺會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

至於陳傑憲則穿著白色襯衫搭配黑色領帶，外罩一件半披在肩上的黑色皮衣，下身搭配寬鬆的深色西裝褲。他低頭看向綺綺，眼神同樣溫柔專注，嘴角露出淺淺的微笑，兩人緊緊牽著手，畫面相當幸福甜蜜。一系列全家福照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表示「顏值超頂的一家」、「一家人都超好看」、「帥氣又美麗的一家。」

▲綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲綺綺PO全家福合照。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

