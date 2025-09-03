震撼彈！賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別《好運來》：這輩子最難的告別

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情再掀高潮進入大轉折！在最新一集中，飾演悲情女子「蕭麗美」的賴慧如，竟為了保護情人曉剛（王燦 飾）在天台上中槍，灑下虐心的告別戲。這場戲不僅讓觀眾哭到心碎，也宣告賴慧如在劇中「提前殺青」，為角色蕭麗美在八點檔中劃下最難忘的回憶。

▲王燦《好運來》情緒失控，擦槍走火誤傷最愛的賴慧如，成最大遺憾。（圖／民視提供）

賴慧如感慨地說：「我從《多情城市》到《好運來》，連續五部八點檔都是演到最後一集，這次第一次中途殺青，真的很捨不得。這個角色什麼樣的災難都經歷過，但最後能用愛去完成告別，我覺得也很有意義。」

談到離開的心情，她笑中帶淚：「收拾棚內櫃子的時候眼淚差點掉下來，因為這個櫃子陪了我七八年，裡面什麼都有，結果還翻出一碗2022年過期的泡麵！那一刻真的覺得，八點檔就是我的第二個家。」

▲賴慧如告別《好運來》：第一次中途離開八點檔，心情滿是不捨。（圖／民視提供）

而這場重頭戲中，王燦飾演的曉剛情緒崩潰，拿槍挾持龍天翔，沒想到在憤怒中槍枝走火，意外誤傷了最愛的麗美。賴慧如透露：「我演中槍時，除了要呈現痛苦，更多的是希望把麗美最後一點點對曉剛的愛傳達出來，這場戲是她的愛到最後一刻都沒有變。」

▲王燦坦言「身心俱疲」，一場戲同時面對父親龍天翔，怨恨與摯愛倒下，情緒幾近崩潰。（圖／民視提供）

王燦則直呼這場戲讓他「身心俱疲」，他說：「我又要演對父親的怨恨，又要面對最愛的人倒在自己面前，情緒真的快崩潰！曉剛根本不是人，他把所有愛他的人都推開了。」但他也坦言，這樣的反轉會讓角色更加立體，接下來的劇情更是充滿懸念。