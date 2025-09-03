許光漢從影「最野」角色！張艾嘉下令太帥就剪掉　本尊笑：會不會全被剪光？

記者蕭采薇／香港報導

「國民老公」許光漢退伍後首部電影《他年她日》先前劇照和預告釋出後，長髮造型引起不小的討論。他徹底顛覆過往「清爽少年」形象，坦言《他年她日》是自己演過「最野」的角色。監製張艾嘉更是下令，要求導演剪掉所有「太帥」的鏡頭，許光漢聽完後則說：「那會不會全剪光？」

▲許光漢在《他年她日》首次以長髮造型現身。（圖／甲上提供）

《他年她日》日前於香港舉辦亞洲記者會，過去總是以清爽短髮、陽光笑容擄獲人心的許光漢，這次在《他年她日》中徹底「野」性解放。首度挑戰長髮造型，眼神也從純真轉為帶有侵略感的狂野，與他以往的戲路有著天壤之別。

「我自己看是滿喜歡的，因為我很喜歡嘗試新東西。」許光漢透露，這個長髮造型是監製張艾嘉的「特別點菜」，在前製時就問他：「你有用過長髮（造型）拍戲嗎？」得到否定的答案後，就直接說：「那我們挑戰一次吧！」不過女主角袁澧林則開玩笑說：「這樣拍吻戲借位比較方便。」

▲許光漢與袁澧林參觀《他年她日：昂坪360的時光約定》電影展覽。（圖／甲上提供）

不僅如此，為了將許光漢打造成片中「長年區」裡感情直接、濃烈、原始的「薯仔」，也刻意在許光漢臉上畫上雀斑，希望降低他的「帥度」。張艾嘉甚至直接要求導演龔兆平：「把看起來像許光漢（本人）的鏡頭都剪掉！」許光漢聽了也忍不住笑回：「那會不會裡面沒有我，都被剪光了？」張艾嘉則反虧：「你有這麼帥嗎？」一來一往中，也見識到劇組的好感情。

▲《他年她日》導演龔兆平、監製張艾嘉、袁澧林、許光漢和藝術總監文念中，在香港亮相合體。（圖／記者蕭采薇攝）

片中許光漢和袁澧林在重力不同的背景下，袁澧林的一天，是許光漢的一年，因此女方會看著男生從「小薯仔」變成「大薯仔」，而與成年薯仔、也就是許光漢見面的第一個場戲也至關重要。袁澧林透露：「那是想表達一個時間很奇妙的感覺，怎麼一個讓我困擾的小孩，突然變得很俊俏，但又不可以變得太外貌協會。」

▲許光漢與袁澧林在《他年她日》有段跨越時空的愛戀。（圖／甲上提供）

劇組在選角也是煞費苦心，在眾多童星和青年演員中，真的找出極為神似許光漢的「小薯」和「中薯」。當導演第一次把三個人的照片拼起來時，連監製張艾嘉都被騙到，疑惑的問：「這是AI做出來的嗎？」不過聊到「小薯」、「中薯」和「大薯」，張艾嘉突然冒出一句「不好意薯」，原來這是前一天，許光漢對她講的諧音哏笑話。

▲許光漢退伍後首場公開活動，為電影《他年她日》現身宣傳。（圖／甲上提供）

《他年她日》的製作細節也充滿巧思。為了建構片中虛構的奇幻世界，製作及藝術總監文念中透露，戲服是特地找來舊衣回收，再重新合成新布料再製作而成。張艾嘉笑說：「當時我的辦公室裡，都堆滿了沒用完的舊衣服。」

▲為了建構片中虛構的奇幻世界，戲服特地找來舊衣回收，再重新合成新布料再製作而成。（圖／甲上提供）

張艾嘉身為監製，幾乎每場戲都會到片場「坐鎮」，她笑稱是要給演員壓力！導演龔兆平則表示，有張艾嘉在場會讓他安心許多，畢竟這是他的第一部長片。《他年她日》將於10月3日在台上映，觀眾將能看到一個前所未有、徹底「野」化的許光漢，以及張艾嘉率領的團隊們，精心打造的奇幻愛情鉅作。