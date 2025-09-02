張曼玉歐洲田園爬樹　身手矯健網讚「優雅老去典範」

▲張曼玉在波爾多爬樹，與小朋友在田園散步，相當愜意。（圖／翻攝小紅書）

圖文／鏡週刊

60歲國際影后張曼玉近年處於半隱居狀態，上月開通小紅書，吸引眾多影迷追蹤。近日她分享在歐洲的愜意生活，在田園和小女孩爬樹，身手矯健，讓網友看了大讚是「優雅老去的典範」。

張曼玉在小紅書分享一段她第一次去法國波爾多的片段，影片中她回歸大自然，與一名小女孩一起爬樹，她一下子就爬上去，相當靈活，爬到高處後還張開手說：「好涼快啊這樣。」小女孩看了說：「她肯定小時候爬過樹。」

▲張曼玉爬樹，身手矯健。（圖／翻攝小紅書）

▲張曼玉跟小女孩一起爬樹。（圖／翻攝小紅書）

接著她們一起在田園間散步、摸兔子，還在火車上拍下當地的日落餘暉，景色優美。張曼玉看起來保養得宜，身形依舊纖瘦，氣質優雅，塗上口紅、戴起墨鏡依然星味十足。

張曼玉發文表示，波爾多的生活很簡單、很純粹，是個能讓人完全放鬆的地方。並說：「小時候愛爬樹、愛抱小兔子、愛在大草地上奔跑…沒想到在這趟波爾多的旅程中，讓我又重新回到童年。」並預告會剪輯更多影片，跟網友分享，說道：「到時候，記得來哦！」

▲張曼玉摸摸黑色小兔子。（圖／翻攝小紅書）

▲張曼玉看起來依然星味十足。（圖／翻攝小紅書）

網友們看了紛紛留言：「明星爬樹和大媽爬樹 完全不同的評論」「起猛了，在小紅書看見張曼玉爬樹」「看你的影片感覺內心很平靜很安心」「率性自在、溫柔可愛、童心未泯」。



