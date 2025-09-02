韋禮安「分靈體」曝光！　38歲「逆齡扮學生」成果超驚人

▲韋禮安曝光〈不變〉的分靈體造型。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲創作才子韋禮安相隔近3年前，終於要推出全新Newtro（新復古）系列音樂作品，不按牌理出牌的他，這次邀樂迷一同進入他精心建構的跨世紀音樂「韋宇宙」，全新EP《Love Wei Back Vol.1》收錄〈愛我沒錯〉、〈珍妮佛〉和〈不變〉三首新歌，搖滾、復古電子舞曲與苦情金曲等多元曲風，預告片段曝光後迴響熱烈，期待度爆棚。

▲韋禮安化身氣質書生。（圖／索尼音樂提供）



韋禮安在「韋宇宙」的三首新歌是由三位同名同姓同臉的歌曲「韋禮安」所演唱的，如同韋禮安的三個分靈體現身，韋禮安以憂鬱的「情歌浪子」身分演唱〈愛我沒錯〉、變身摩登的「動感歌王」演唱〈珍妮佛〉，並以文藝的「大眾情歌王子」來詮釋〈不變〉，這三位「韋氏」歌手還有自己的專屬故事，各自有獨立的個人特色、音樂風格、情感面向。

其中，演唱情歌〈不變〉的分靈體造型今天搶先曝光，他戴上書卷味眼鏡、身著卡其色西裝，手持書本，散發濃郁文藝氣息，彷彿重現學生時代的青澀模樣，引發粉絲無限想像。

韋禮安以獨特幽默感及迷因梗，架構出專屬的「韋宇宙」，他與團隊精心打造「『韋』基百科」，詳載「韋宇宙」結合了復古未來感、華語流行文化、碎片敘事與自傳式幽默，韋禮安表示：「音樂可以穿越語言、超越時間，甚至翻越整個宇宙。」

「『韋』字頭主角跨越世紀，化身駐唱浪子、動感偶像、網路傳奇等多元身份，帶來不同面貌的音樂故事。」韋禮安如此形容他建構的奇幻世界，讓整個企劃充滿話題性，為加深樂迷對「韋宇宙」的理解，專屬網站亦將隨EP上架同步啟動，讓粉絲能更全面探索這個創意無限的音樂空間。

