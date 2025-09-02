《心之谷》貓男爵聲優辭世！露口茂享耆壽93歲…福爾摩斯是他配音

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星露口茂於4月28日因高齡老衰辭世，享耆壽93歲。他活躍於影壇與電視圈，曾在熱門電視劇《向太陽咆哮！》扮演冷靜沉著的資深刑警「山村一角」，是長達718集的長壽劇，此外，他曾在吉卜力動畫電影《心之谷》中為「貓男爵」配音，為台灣觀眾熟知。

▲資深男星露口茂辭世享耆壽93歲。（圖／翻攝自X）

據日媒《讀賣新聞》報導，露口茂出身自知名劇團俳優座養成所，該劇團培育山崎努、宇津井健、前田吟等無數實力派演員。他曾參演今村昌平導演的電影《赤色殺意》、《人間蒸發》、《欸！不是很好嗎》等作品，最令日本觀眾熟知的，是演出熱門電視劇《向太陽咆哮！》，該劇自1972年開播至1986年，深受觀眾喜愛。

而露口茂聲音低沉渾厚，也活躍於聲優領域。他曾為吉卜力動畫《心之谷》的「貓男爵」配音，更曾為英國影集《福爾摩斯探案》由傑瑞米布雷特飾演的福爾摩斯擔任日語配音，兩部大作都是日本觀眾心中經典。

▲露口茂為吉卜力動畫《心之谷》的「貓男爵」配音。（圖／翻攝自X）

▲露口茂為傑瑞米布雷特版《福爾摩斯探案》擔任「福爾摩斯」配音。（圖／翻攝自X）