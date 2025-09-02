周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居…提告建商吞敗訴

▲周杰倫媽媽葉惠美投資房地產出名，但也曾遇到鐵板。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

圖文／鏡週刊

近年房地產市場熱絡，隨著社群平台與直播文化的興起，「直播賣房」成為新潮流，曾被粉絲封為「直播房仲天王」的蔣哥（蔣京叡），被房地產女王張淳淳指控在2023年間以「閉著眼睛都能賺」等話術慫恿她出手，豪砸2380萬元購入台中一處物件，未料該房產不僅存在產權瑕疵，收益亦遠低於預期，甚至毫無增值空間，張淳淳氣得提告。

房市爭議並非僅此一例，藝人薔薔的父親林茂樹2018年將名下房屋自售，豈料遭不法集團假冒買方，以支付200萬元頭期款博取信任，並藉由代書協助暗中完成過戶手續，等房子到手，就拿去地下錢莊抵押借貸，還好林茂樹及時攔下，但集團以相似手法騙了其他25人，涉案金額高達上億元。

▲薔薔的父親林茂樹賣房，差點遭詐騙集團騙屋借貸。

楊謹華2014年購入總價約6200萬元的北市內湖預售豪宅，卻在完工後發現視野被「國家網球中心」阻擋，認為廣告宣傳失真，因此向建商提告並要求退回已繳交的1,700萬元。不過法院審理認定建商廣告並未構成明確保證，最終判決楊謹華敗訴。

▲楊謹華控告建商廣告不實敗訴。

周杰倫的母親葉惠美，2008年花費逾2,700萬元購入新北淡水的預售屋，但入住後卻驚覺周邊環境鄰近墳墓區，認為建商刻意隱匿資訊而提告。不過法院認定墳墓並非建案範圍內設施，建商並無隱瞞之嫌，因此判葉惠美敗訴。儘管如此，這起案件促使主管機關修改《不動產說明書》，明文規定若附近存在墳墓區、變電所等「民眾厭惡設施」，建商必須主動揭露，以保障購屋者知情權。





