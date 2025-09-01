李明川開箱120元高鐵便當「變心了」！　批台鐵走味：我終於說出來

記者蔡宜芳／綜合報導

知名造型師李明川經常為工作搭高鐵奔波，他1日透露，自己過去熱愛台鐵便當，但目前逐漸被高鐵便當征服，還幽默表示：「抱歉～台鐵便當，我變心了。」大讚高鐵便當變得很好吃。

▲李明川1日分享吃高鐵便當的感想。（圖／翻攝自Facebook／李明川 Lee Ming Chuan）

李明川透露，他原本坐高鐵還習慣買台鐵便當，除了果腹，也是一種「儀式感」，「但自從台鐵便當變成『走味的咖啡』（我終於說出來了，因為感覺在講前任壞話），除非很餓or久沒坐高鐵，不然我早對台鐵便當興趣缺缺。」

李明川坦言，過去對高鐵便當的印象並不好，「有坐高鐵的人應該都領教過高鐵便當之前高冷路線，打開便當看起來很好吃，但實際上卻又貴又冷又難吃。我之前吃過好幾次，每次都失望落寞，甚至懷疑人生。」

然而，李明川日前因為趕高鐵沒時間用餐，再次買了高鐵便當，結果卻讓他相當驚艷。不僅口味出乎意料地好，每樣菜色水準都在水準之上，「本來只是充飢，沒想到卻有一點享用美食的幸福感。」李明川指出，雖然高鐵便當一個要120元，比台鐵便當貴一些，但他認為雙主餐組合很划算。

▲李明川表示現在的高鐵便當變好吃了。（圖／翻攝自Facebook／李明川 Lee Ming Chuan）

至於是否要正式與台鐵便當「分手」，李明川笑說，自己會多吃幾遍再決定，同時也強調，食物喜好本來就很主觀，「我的意見並不代表全部，我要背叛台鐵便當or當渣男劈腿高鐵便當都是我的決定。」

李明川的PO文引來許多網友討論，有不少人贊同台鐵便當口味變很多，「高鐵便當真的比台鐵好吃，很早就變心了」、「台鐵便當變不好吃+1」、「會不會是台鐵主廚被挖去高鐵了」，但也有人表示自己吃到的台鐵便當還是不錯，而且肉也很大片。