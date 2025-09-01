許允樂「郵輪約會穿太辣」！衣包不住超兇上圍 李玉璽反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她的郵輪約會穿搭實在太辣，引來男友悄悄為照片按讚，反應超真實！

▲許允樂郵輪約會穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／byleway）



照片中，可以看到許允樂戴著一頂編織草帽和黑框墨鏡，身上則穿著一件藍白條紋衣，相當映襯她的白皙膚色，低胸深V剪裁完美襯托出呼之欲出的北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲李玉璽悄悄按讚許允樂的貼文。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



雖然許允樂目前已經回到家，但回想起這趟郵輪之旅，她還是哭笑不得地承認，「在郵輪上睡覺都醒不來，好像搖籃一樣」，隔著螢幕都能感受到她放鬆的情緒。

▲▼許允樂和李玉璽日前上郵輪約會。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



事實上，隨著戀情越來越穩定，許允樂前陣子不但首度和李玉璽同框工作，還大方告白，「你沒有要我溫柔似水，而是覺得我的膽識跟那樣的哈哈大笑很可貴；我沒有要你不能哭，很是珍惜你每次的真情流露」，能互相以真實模樣談戀愛，讓她覺得很感恩。