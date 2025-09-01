薔薔豪放睡姿公開！自曝床上吃飯「睡一半壓死蟑螂」　惡習驚呆全場

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》本集邀請到女生代表玉兔、薔薔、畇二、筱筱，以及床伴評審代表崔佩儀、Paul和睡覺心理老師邱永林，一起聊聊「聽說晚上9:30睡覺會變超美！地獄床伴害我早上9:30才睡？!」開場就先來個「睡姿大公開」，讓來賓直接示範平時的睡姿。只見薔薔一上床，就立刻「貓趴」在床上，還瘋狂交叉雙腿，超豪放、超害羞的畫面讓大家看不下去，直呼：「妳這樣睡遲早要截肢吧！」

▲▼《小姐不熙娣》大公開藝人睡姿。（圖／東森綜合台提供）





更驚人的是，薔薔堅持「一定要在床上吃東西」，還自豪地說，她的胸前就是一張「行動餐桌」，滿漢全席都可以放上來。為了驗證所言不假，派翠克立刻掏出便當，要她現場示範，結果薔薔也毫不扭捏，直接將便當放在胸前，大口吃了起來，豪邁作風讓全場驚呼：「太荒謬！」崔佩儀見狀，忍不住問：「這樣不怕招來螞蟻嗎？」，薔薔隨後更自爆，自己有次睡醒時，發現身旁躺著兩隻被她壓扁的蟑螂！勁爆程度破表，震驚全場。

▲薔薔自爆在床上吃飯。（圖／東森綜合台提供）



相較於薔薔的豪邁奔放，Paul則大方分享與老婆咪咪之間充滿情趣的床上互動。在派翠克的起鬨下，Paul更現場與派翠克示範如何「浪漫邀約」，只見他先是溫柔地摸摸頭，接著一路往下，輕輕地握住手，還深情款款地十指緊扣、拉近距離，讓派翠克都尷尬喊：「早知道不要問了！」

▲Paul示範床上調情。（圖／東森綜合台提供）