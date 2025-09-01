《小甜甜》25年禁播內幕！「2作者反目成仇」百億周邊惹禍　遭永久封印

記者田暐瑋／綜合報導

經典少女漫畫《小甜甜》是台灣5、6年級生的共同回憶，但25年前無法再版重播，相關商品也絕跡。近日，動漫YouTuber Billy在揭露其中牽扯出的版權戰爭，兩位創作者五十嵐優美子與水木杏子反目成仇，這場爭議不僅讓無數觀眾無法再度回味這部經典，也成為日本動漫界版權問題的經典案例。

YouTube頻道「Comic名作復活」提及《小甜甜》的版權糾紛，作品由漫畫家五十嵐優美子和小說作家名木田惠子（筆名水木杏子）共同創作，創下初版百萬冊的紀錄，周邊商品更狂賣百億日元，但也埋下了作者之間的矛盾。五十嵐優美子鼓動水木杏子與出版社解約，簽訂新合約要求所有授權需經雙方同意。

▲《小甜甜》是台灣5、6年級生的共同回憶。（圖／翻攝自網路）



然而，新合約中的收入分配條款卻引發爭議，五十嵐占80%，水木僅得20%，五十嵐在水木沒有授權同意的情況下，私自開發周邊商品，又以個人名義成立公司，試圖壟斷版權，水木發現後，遭五十嵐單方面解約，因此鬧上法院，五十嵐稱水木撰寫的劇情只是草稿，沒有漫畫就沒有作品產生，堅稱自己是唯一作者。

最終，日本法院判定水木杏子勝訴，確認《小甜甜》屬於小說與漫畫的二次創作，水木也是作者之一，禁止五十嵐單方面銷售相關商品，並要求賠償水木8億日元。但五十嵐仍繼續創作與《小甜甜》極為相似的角色，並拒絕與水木合作，導致《小甜甜》無法同時獲得兩位作者授權而被封印至今。