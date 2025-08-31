壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）最近多以中長髮亮相，今（31）日驚喜透過社群限動PO出一系列自拍照，透露自己回歸短髮造型，同時也不忘在文中問大家意見，「大家喜歡嗎？」照片曝光後，讓大批粉絲又驚又喜。

▲▼壯壯剪回短髮。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

透過壯壯分享的自拍照可見到，她身穿一件黑色的削肩吊帶上衣，並戴上同色系的頸鍊，換上極為俐落的一刀切齊短髮，額前再搭配著輕盈的空氣瀏海，整體造型乾淨俐落。她拿起手機自拍，時而俏皮地對鏡頭嘟嘴、時而露出甜美微笑，自信地向粉絲們展示髮型的各個角度，看起來對新髮型相當滿意。

▲▼壯壯還在適應短髮。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

壯壯在文中興奮地向粉絲喊話：「好久沒有這麼短啦，短髮壯壯又回來了。」久違地一口氣將頭髮剪到耳下長度，她似乎也還在適應自己的全新樣貌，「帶新短髮出門，連我都突然好不習慣」，俏皮地透露出自己對於新造型，也需要一段時間的熟悉與磨合。她更在文中向大家發起民調：「大家喜歡短髮嗎？」邀起粉絲們可以留言與她分享意見及想法。