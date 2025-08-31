徐若瑄夢幻連動李多慧拍電影！　首曬同框合照：一見如故

記者王靖淳／綜合報導

味全龍《hololive night》主題日昨（29）日登場，首場賽後特別邀請到歌手徐若瑄擔任壓軸演唱嘉賓，她事後在社群PO文寫下心聲，同時也曬出多張與啦啦隊女神李多慧的合照，親口證實兩人將一起合作拍電影。貼文及照片曝光後，立刻掀起討論。

▲徐若瑄、李多慧將一起拍電影。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

徐若瑄發文曬出與啦啦隊女神李多慧的貼臉合照，並宣布兩人即將合作拍攝電影，她在文中透露，這張合照是為了「紀念8.29在大巨蛋，我們首次的相遇」，原來兩人是在這場活動上，才首度正式見面。對於這次的見面，徐若瑄也以「一見如故」來形容，顯見兩人雖分屬不同領域，卻是一見面就相當投緣，也為接下來的合作，奠定默契基礎，夢幻般的聯動，更讓粉絲們期待不已。

▲徐若瑄同框李多慧。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

在這篇合作官宣中，徐若瑄也進一步揭露兩人在新電影中的關係，她表示：「在即將開拍的電影裡，我們將會飾演一對『姐妹』」。這不僅是李多慧自來台發展後，首度進軍影壇的處女秀，對於這次的合作，徐若瑄也表示相當期待，感性寫下：「不久後，要同甘共苦拍攝了，角色有點特別，期待共演」，展現了前輩的氣度與對後輩的期待。

▲徐若瑄合照李多慧。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv）

事實上，李多慧日前傳出即將參與鬼片拍攝，並要與徐若瑄飾演母女，她在13日出席健走活動，被問到此事，則保守地說：「有嗎？這個有消息嗎？還不能講，但是會想給大家越來越成長的李多慧。」如今徐若瑄親自發文證實此事，立刻掀起網友留言討論，「好期待」、「這是什麼夢幻聯動」、「徐若瑄跟李多慧，兩個美女。」