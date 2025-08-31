「師奶殺手」齊聚澎湖！　粉絲跨海追星「應援大拚場」

▲許富凱連飆金曲。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 提供）



記者翁子涵／台北報導

「澎湖追風音樂燈光節」璀璨開幕夜後，加碼一晚再創高潮，金曲歌王許富凱率陳孟賢、李子森、杜忻恬獻上「經典大舞台」，壓軸登場的許富凱，一曲〈棉照被〉掀起全場合唱，他細心觀察台下印有粉絲名字的應援燈牌，直呼歌迷是「最愛的寶貝」，演唱〈疼你會入心〉時，更點亮手機燈海，讓現場星光與夜空相互輝映，浪漫至極。

▲▼李子森、陳孟賢接力開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 提供）



許富凱是澎湖表演常客，每次來必逛市區、拜城隍廟，直言：「心情很放鬆！」他連飆四首金曲，離場前不忘暖心叮嚀粉絲注意安全，更許下心願：「希望每年都能來澎湖表演！」李子森以暖男笑容和輕快歌曲〈中了愛〉融化粉絲，他幽默自嘲「海膽裝」是因期待澎湖海鮮，還下台發送海報，叮嚀粉絲：「不能拿去摺飛機喔。」逗得全場笑聲不斷。

李子森曲風多元，獻唱經典〈夢醒時分〉，更與杜忻恬合唱〈稻香〉、〈甘有速配〉。杜忻恬則挑戰蕭亞軒〈浪漫來襲〉、阿密特〈好膽你就來〉，展現鐵肺唱功，陳孟賢閃亮登場，以〈愛人醉落去〉瞬間點燃全場，他大方點名其他歌手粉絲，幽默表示：「現在是我的時段，要配合假一下！」自稱是「發瘋型」歌曲，更衝下台與歌迷合唱〈舞女〉，全場熱情沸騰。

陳孟賢感性表示澎湖與家鄉小琉球同樣四面環海，讓他有「回家」的親切感，他也笑稱澎湖海風強勁，讓他走路像拍動作片，直呼有「天然海風伴舞，想不帥都難」！最後以新歌〈跍落爬起〉與粉絲互動，劃下完美句點。

