趙薇前男友娶小20歲網紅　昔同汪小非並稱「京城四少」：我不是少爺

前上海市長汪道涵的兒子汪雨，曾與汪小菲、王爍、王珂等人並稱「京城四少」。現年50歲的他，在30日傳出喜訊，證實已與小20歲的時尚網紅崔璨結婚；同時，他也撇清「京城四少」的封號，強調自己「不是少爺」。

▲汪雨曾和趙薇有過一段情。（圖／翻攝自微博）

汪雨在30日發出聲明，宣布自己和崔璨已經領取結婚證書。他在聲明中也強調，自己一直秉持低調自律的生活態度，長期致力於文化教育推廣及自閉症等弱勢群體的關懷工作，「本人出生於革命家庭，幼承庭訓，為人始終謙遜低調，常以公益人自勉，而非外界所傳的『少爺』，更不喜『京城四少』之類浮華虛名，望媒體見諒。」

▲汪雨聲明。（圖／翻攝自微博）

而新娘崔璨據傳也有不錯的家世背景，家境優渥，是英國海歸派，此前長期定居在倫敦。對於在30歲生日結婚，她也開心在社群寫下「三十而立，緣定汪先生」，曬出結婚照和證書。

▲▼崔璨分享結婚照。（圖／翻攝自微博）

汪雨過去曾與多位女星傳出緋聞，他在2004年曾與趙薇交往，也是女方第一個公開承認的對象，但隔年戀情便破局，他也傳與「第二代小燕子」黃奕發展戀情。後來，他和《情深深雨濛濛》的李鈺交往，即便對方罹患淋巴癌，他也不離不棄；更在李鈺病逝後長年掃墓探望。

▲▼崔璨經常在社群分享放閃照。（圖／翻攝自微博）