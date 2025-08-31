ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林MV這幕真的是薔薔！
最容易早婚三大星座！
遭男友退婚！韓女星「砸上億整形」
趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅　昔同汪小非並稱「京城四少」：我不是少爺

記者蔡宜芳／綜合報導

前上海市長汪道涵的兒子汪雨，曾與汪小菲、王爍、王珂等人並稱「京城四少」。現年50歲的他，在30日傳出喜訊，證實已與小20歲的時尚網紅崔璨結婚；同時，他也撇清「京城四少」的封號，強調自己「不是少爺」。

▲▼趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

▲汪雨曾和趙薇有過一段情。（圖／翻攝自微博）

汪雨在30日發出聲明，宣布自己和崔璨已經領取結婚證書。他在聲明中也強調，自己一直秉持低調自律的生活態度，長期致力於文化教育推廣及自閉症等弱勢群體的關懷工作，「本人出生於革命家庭，幼承庭訓，為人始終謙遜低調，常以公益人自勉，而非外界所傳的『少爺』，更不喜『京城四少』之類浮華虛名，望媒體見諒。」

▲▼趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

▲汪雨聲明。（圖／翻攝自微博）

而新娘崔璨據傳也有不錯的家世背景，家境優渥，是英國海歸派，此前長期定居在倫敦。對於在30歲生日結婚，她也開心在社群寫下「三十而立，緣定汪先生」，曬出結婚照和證書。

▲▼趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼崔璨分享結婚照。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

汪雨過去曾與多位女星傳出緋聞，他在2004年曾與趙薇交往，也是女方第一個公開承認的對象，但隔年戀情便破局，他也傳與「第二代小燕子」黃奕發展戀情。後來，他和《情深深雨濛濛》的李鈺交往，即便對方罹患淋巴癌，他也不離不棄；更在李鈺病逝後長年掃墓探望。

▲▼趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼崔璨經常在社群分享放閃照。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙薇前男友汪雨娶小20歲網紅。（圖／翻攝自微博）

剛剛
剛剛
4分鐘前0

「新垣結衣正牌老公」人在台灣　星野源甜唱定情神曲〈戀〉3千人嗨爆

52分鐘前0

老公弄丟婚戒！「資生堂千金」怒買9克拉鑽石彌補　藍心湄驚呆：價格太便宜

56分鐘前0

直擊／台北也有基河路　韓男星撞名眼睛都亮了：在哪～我要去朝聖

1小時前10

鮪魚「濕身解放比基尼」！　一轉側面激辣…形狀全看光

1小時前1111

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

1小時前43

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

2小時前11

E級啦啦隊女神曝喜訊「拍寫真」！雪寶直播業績一天破百萬　成電豹女乾媽

2小時前20

趙薇前男友娶小20歲網紅　昔同汪小非並稱「京城四少」：我不是少爺

2小時前0

陳柏霖穩交13年！庭瑄現身松菸力挺「全身男友周邊」　低調愛相隨

2小時前66

愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭揭脆弱面：完全控制不住

