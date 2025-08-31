潘瑋柏小13歲辣妻脫了！解放泳裝「轉身一片肉色被看光」他反應超真實

記者潘慧中／綜合報導

潘瑋柏2020年宣布已經與小13歲的空姐女友Luna（宣雲）結婚，消息一度震撼演藝圈。多年過去，Luna在社群網站除了偶爾會分享家庭生活，近日還因為上傳了一系列超辣泳裝照，吸引大批粉絲按讚！

▲Luna難得分享泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／lunaaay__）



照片中，可以看到Luna單穿一件黑色連身泳裝，相當映襯她的白皙膚色，剪裁俐落大方，細肩帶搭配低背設計，幾乎露出整片光滑美背，同時勾勒出纖細腰身。

▲Luna辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／lunaaay__）



Luna在貼文中打卡泰國的蘇梅島，顯然這組辣照是在當地拍攝。坐在躺椅上的她，有時望向鏡頭，有時手裡拿著飲品，搭配身後藍天、碧海與無邊際泳池的景致，讓人感受到滿滿的悠閒度假氛圍。

▲潘瑋柏悄悄幫Luna的辣照按讚。（圖／翻攝自Instagram／lunaaay__）



事實上，潘瑋柏與Luna婚後一直極為低調，但只要看到老婆更新社群，他幾乎都會立刻按讚愛妻，包括這篇泳裝照在內，反應超真實。

▲潘瑋柏和Luna結婚後一直很低調。（圖／翻攝自Instagram／lunaaay__）